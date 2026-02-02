Seguidamente, todo lo que dio de sí NTWE Resistance 2026, vía nota de prensa remitida por la promotora. Agradecimientos a sus responsables.

NTWE abrió su temporada con Resistance el pasado viernes desde la sala Box de Chiclana de la Frontera. La asociación gaditana deleitó a los presentes con cuatro combates, entre ellos las dos semifinales del torneo para coronar a un nuevo campeón de Gades.

El show comenzó con la presidenta de la NTWE, Mona Ortega, dando la bienvenida al público y repasando la cartelera antes de dar paso al primer combate.

– Galba derrotó a Manny Martínez para avanzar a la final del torneo por el Campeonato Gades. En los compases finales del combate, Snyder ayudó a Galba a obtener la victoria.

– Albert B. Gold & William Mauga vencieron a Pepe Torres & Snyder. Nuevamente, el emperador de la calle fue decisivo en el final del combate, ya que atacó a su compañero y lo dejó a merced de sus rivales.

– Jaylen Ryan se impuso a Jake Koby en la otra semifinal del torneo. De esta forma,

Mr. Tinder se verá las caras con el Heredero del Imperio en el siguiente evento, Heroe’s Day.

– Damocles retuvo el Campeonato Máximo de la NTWE frente a Shallow. En un combate de mucha intensidad, el guerrero neoclásico logró una nueva defensa titular.

