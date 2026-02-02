Resultados NTWE Resistance 2026 | Damocles vs. Shallow

por

Tras ser aplazado, Resistance de NTWE se celebra este viernes 30 de enero

 

 

► Damocles resiste

Imagen: Hola Chiclana

 

Seguidamente, todo lo que dio de sí NTWE Resistance 2026, vía nota de prensa remitida por la promotora. Agradecimientos a sus responsables. 

NTWE abrió su temporada con Resistance el pasado viernes desde la sala Box de Chiclana de la Frontera. La asociación gaditana deleitó a los presentes con cuatro combates, entre ellos las dos semifinales del torneo para coronar a un nuevo campeón de Gades.

El show comenzó con la presidenta de la NTWE, Mona Ortega, dando la bienvenida al público y repasando la cartelera antes de dar paso al primer combate.

Galba derrotó a Manny Martínez para avanzar a la final del torneo por el Campeonato Gades. En los compases finales del combate, Snyder ayudó a Galba a obtener la victoria.

Albert B. Gold & William Mauga vencieron a Pepe Torres & Snyder. Nuevamente, el emperador de la calle fue decisivo en el final del combate, ya que atacó a su compañero y lo dejó a merced de sus rivales.

Jaylen Ryan se impuso a Jake Koby en la otra semifinal del torneo. De esta forma,
Mr. Tinder se verá las caras con el Heredero del Imperio en el siguiente evento, Heroe’s Day.

Damocles retuvo el Campeonato Máximo de la NTWE frente a Shallow. En un combate de mucha intensidad, el guerrero neoclásico logró una nueva defensa titular.

Recuerda que puedes encontrar más información sobre la NTWE y sus próximos eventos
en sus redes sociales: Instagram, Youtube, TikTok y X.

 

 
 
 
 
 

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

