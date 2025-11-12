Resultados NTWE Evolution Destiny

Seguidamente, los resultados completos de NTWE Evolution Destiny, vía nota de prensa de la promotora. Agradecimientos a sus responsables.

El pasado sábado 8 de noviembre tuvo lugar Evolution Destiny, el primer evento después de la Royal Cup. Desde el local de entrenamientos de la NTWE en Jerez se dio comienzo el torneo para coronar a un nuevo campeón de Gades.

Runner Rapp & Vlad vencieron a D.L.I. y Luke Butcher en un combate de pre-show. A pesar del regreso del runner, este ganó utilizando el finisher de Júbilo.

El evento comenzó con la nueva presidenta de la NTWE, Mona Ortega, explicando que Judas ha tenido que dejar el título vacante por lesión. Jaylen Ryan fue el primero en salir e intentó persuadir a Mona para que le diera el título directamente. Esto no pareció hacerle gracia a su rival de esta noche, Snyder, que insinuó una posible relación entre ambos. Jake Koby también hizo su aparición para deleitar al público con una promo en su idioma natal. Finalmente, Gus McKenzie también quiso dejar claro porque él iba a ser el próximo campeón.

Jaylen Ryan derrotó a Snyder en la primera ronda del torneo tras aplicar una versión modificada del Panty Breaker.

Jake Koby se impuso a William Mauga en una lucha de pesos pesados, por lo que se verá las caras contra Jaylen en semifinales.

Galba hizo rendir a Gus McKenzie en el tercer combate de primera ronda del torneo.

Theo Marttovi venció a Blaze para ser el último clasificado a las semifinales.

Damocles retuvo el campeonato máximo de la NTWE ante Michael Cross en un Last Man Standing.

Tras el combate, Cross aceptó la derrota ante Damocles con deportividad y esto hizo enfadar a su mánager, Carlos Starr, que le aplicó un golpe bajo y le golpeó con una silla.