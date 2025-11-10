Resultados North Coast Wrestling: The Wrestling Game

Más de dos meses tuvieron que pasar para que North Coast Wrestling (NCW) presentara nuevo evento, tras Suplex Fest en agosto. Este pasado sábado 8 de noviembre, la promotora regresó a su tradicional fortín, el Airbox Human Performance Center de Santander (Cantabria, España), con The Wrestling Game.

Sólo dos puntos se anunciaron de antemano. El Campeonato Indiscutido de NCW fue defendido por Rubén Cerón en una lucha a cuatro bandas contra Herio, Artur Alimov y Pad Campos. Los dos últimos atacaron a Cerón en el epílogo de Suplex Fest y el canario pudo refrenarlos con la ayuda de Guti, al tiempo que lanzó un reto a cualquier otro competidor que quisiera su oro. Herio, habitual de Pro Wrestling Euskadi, respondió, cuya anterior implicación en NCW se dio dentro del Rumble del pasado abril.

Mientras, La Mano Negra (Javier El Magno y Juan Salmón) tuvieron revancha con El Cuchu FC por el Campeonato de Parejas de NCW, tras la coronación de los futboleros en Suplex Fest. Pero con la diferencia de que una tercera dupla también se unió a la pugna, Caldera y Bushido, prometedora y reciente alianza conjuntada en Tyris Wrestling.

The Wrestling Game puede verse íntegro de manera completamente gratuita en el canal de Twitch de NCW.

► Et tu, Guti?

Raúl Travieso y Álvaro Arce presentaron a Orestes «Mr. Espectáculo» Castro, quien sería por un día presidente de NCW. Castro dijo ser inversor en la promotora y prometió una velada histórica.

ÚLTIMA LUCHA DEL RETO DE TYLER JACKSON, TRIPLE AMENAZA: Tyler Jackson derrotó a Tommy Blizzard y Luis . Con esta victoria, el «Funky Monkey» obtuvo una tentativa por el Campeonato Indiscutido de NCW a cobrar en 2026; de haber perdido habría estado todo el próximo año sin poder optar a dicha presea. El reto, según se anunció en Suplex Fest, iba a ser contra dos ex portadores del Campeonato Indiscutido, Blizzard y Lord Vity, pero parece que este último no pudo competir. Así que en sustitución hizo su regreso Luis, ausente desde que se lesionara en Ruge El Escenario, nueve meses atrás. La gente lo recibió con mucho cariño, si bien la victoria de Jackson fue muy celebrada. Tras aplicarle a Blizzard un Reverse STO transicionado a DDT, Luis parecía tener ganada la contienda, pero Jackson rompió la cuenta con una patada que sacó a «Un Chaval Normal» del ring y seguidamente le aplicó al Intocable su remate, Ode To Sleep (similar al Last Of The Dragon de Shingo Takagi), para cubrirlo. Como siempre, los «openers» con Jackson son efectivos. En las postrimerías, Blizzard ofreció su mano en señal de respeto a Jackson y Luis, pero fue rechazado.

LUCHA DE ¿MALETERO? POR UNA ESTELA CÁNTABRA: Xene derrotó a Chester . En Suplex Fest, Chester no pudo estar presente porque Xene le había saboteado el coche, y en represalia, secuestró al imberbe, quien fue liberado in situ del maletero del auto de marras casi tres meses después. Así que según expuso Orestes Castro, dirimirían sus diferencias con curiosa estipulación: quien metiera al otro en el maletero se llevaría una estela cántabra. Y Xene no pareció acusar su atrofia, pues se las ingenió para que el jefe de mantenimiento probara de su propia medicina. Una vez concluido el duelo, Jon Valow atacó a Xene cuando este celebraba y le quitó su premio. Simpático punto del show.

CAMPEONATO POR PAREJAS DE NCW, LUCHA A TRES BANDAS: La Mano Negra (Javier El Magno y Juan Salmón) derrotaron a El Cuchu FC (Martí Ubach y Ochoa) (c) y Caldera & Bushido para ganar el título . La Mano Negra venían de perder la presea en Suplex Fest y lograron recuperarla gracias a la traición de Ubach sobre Ochoa justo antes de que Salmón cayera vía pin. «El Hijoput* de Andorra» mostró sus verdaderos colores también en NCW y tras endosar su Spicolli Driver a Ochoa, puso encima de él a Salmón.

En las postrimerías, Guti salió con su maletín donde guardaba la Corona del Rey de Cantabria y abrazó a Cerón, como buenos amigos. Todo muy bonito… hasta que llegó la traición: Guti hizo la de Bruto con Julio César (aunque sin ser parientes), canjeando su Corona.

CAMPEONATO INDISCUTIDO DE NCW: Guti derrotó a Rubén Cerón (c) para ganar el título. Tras haberle obsequiado con varias Cannonballs antes de sonar la campana, Guti sólo tuvo que rematar a Cerón con un Falcon Arrow y llevarse la victoria vía pin. «El Buey de Satxagas», como Martí Ubach, ahora es «El Hijoput* de Satxagas». Los presentes abuchearon el cambio titular. Yo no lo habría hecho. Creo que NCW gana con el cambio; Guti es mejor luchador que Cerón.

⇒ Echaba de menos un show de NCW y tal vez pequé de exceso de «hype», pues salí de su visionado con cierta decepción. Lo más disfrutable fue su inicio y su cierre, de la mano de Tyler Jackson y Guti, quienes parece están destinados a medirse bajo un total maniqueísmo «face vs. heel» y dejarnos uno de los grandes momentos de la historia de NCW cuando Jackson se corone. Sin embargo, el resto de The Wrestling Game se movió entre lo correcto y lo mediocre, principalmente por las actuaciones poco inspiradas de sus protagonistas. Y el contraste respecto a anteriores citas, considerando la calidad de estas, se hizo inevitable. Malacostumbrado me hallo.

5/10