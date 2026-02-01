El último día de enero, North Coast Wrestling (NCW) inició 2026, más de dos meses después de su anterior show (The Wrestling Game), con SmachDown!: Extremos E Ilegales, título que hacía referencia al escenario escogido, la Fábrica de Cerveza Smach de Camargo (Cantabria, España).

Como principal lucha anunciada, una Triple Amenaza donde Guti defendería el Campeonato Indiscutido de NCW ante Rubén Cerón, anterior monarca a quien traicionó vilmente en The Wrestling Game para coronarse, y Tyler Jackson, retador tras ganarse su tentativa en el mismo show superando su último reto cual trabajo de Hércules.

Y dado que Guti se valió de la Corona del Rey de Cantabria en pos de hacerse con la presea, este objeto había quedado sin dueño otra vez. Así que NCW estipuló una lucha a seis bandas que concretaría nuevo portador. Los aspirantes: Tommy Blizzard, Herio (Campeón PWE de Euskal Herria), Caldera, Luis, Azrael y el novel Desmond.

Completando el cartel anunciado, una defensa del Campeonato por Parejas de NCW, donde La Mano Negra (Juan Salmón y Javier «el Magno») buscaron conservar sus estatus ante Ley & Orden (Mortero y Pedrolo) y dos luchas por las últimas estelas cántabras: Ángel Riego vs. El Payaso Sullivan y Alexa Jade (Campeona de Level One) vs. Patxi vs. Jack Lafita.

SmachDown! se emitió en el canal de Twitch de NCW, donde está disponible.

► La jarra de Swarovski

Álvaro Arce y Rafa Insunza, los habituales anfitriones de NCW, dieron la bienvenida al público y brindaron en pos de que la Fábrica Smach fuese su nueva casa para muchos eventos más. Brindaron con Cerveza Smach, claro.

CAMPEONATO DE LEVEL ONE Y UNA ESTELA CÁNTABRA: Alexa Jade (c) vs. Kassius para retener el título y la estela . Inicialmente, según la promoción hecha por NCW, Jade iba a medirse a Patxi y Jack Lafita por una estela cántabra, sin su oro sobre la mesa. Jade consiguió dicha estela en Suplex Fest el pasado agosto. Otrora amigos y ya viejos enemigos, estos se conocen bien y tal factor facilitó su sinergia entre las doce cuerdas. Y hablando del ring, no sé si será cosa de mi mala memoria, pero lo noté más pequeño de lo habitual, y en algunos puntos durante la velada, los luchadores se vieron un tanto condicionados ante esta limitación. No obstante, Jade pudo aplicar su Lionsault, aunque Kassius se salió de la cuenta en la última centésima, llegando incluso a hacer creer al público que el réferi Yuma había consumado la cuenta. Jade, entonces, repitió maniobra pero desde un esquinero, y esta vez sí, Kassius no respondió al conteo. ♠♠♠

. Inicialmente, según la promoción hecha por NCW, Jade iba a medirse a Patxi y Jack Lafita por una estela cántabra, sin su oro sobre la mesa. Jade consiguió dicha estela en Suplex Fest el pasado agosto. Otrora amigos y ya viejos enemigos, estos se conocen bien y tal factor facilitó su sinergia entre las doce cuerdas. Y hablando del ring, no sé si será cosa de mi mala memoria, pero lo noté más pequeño de lo habitual, y en algunos puntos durante la velada, los luchadores se vieron un tanto condicionados ante esta limitación. No obstante, Jade pudo aplicar su Lionsault, aunque Kassius se salió de la cuenta en la última centésima, llegando incluso a hacer creer al público que el réferi Yuma había consumado la cuenta. Jade, entonces, repitió maniobra pero desde un esquinero, y esta vez sí, Kassius no respondió al conteo. ♠♠♠ Se presentó al nuevo presidente de NCW, Raúl Travieso, quien tuvo que escuchar un audio de Guti informando a la empresa que sólo defendería el Campeonato Indiscutido de NCW en 1 vs. 1. Ante tal imprevisto, Travieso anunció que el estelar pasaría a ser un duelo entre Tyler Jackson y Rubén Cerón por una oportunidad a la máxima presea. Además, Vicente obtuvo un contrato como vicepresidente.

LUCHA POR LA QUINTA ESTELA CÁNTABRA: Jon Valow derrotó a Xene . Encuentro no anunciado de antemano. Estuvo cerca de sorprender el imberbe con dos Shining Wizards, pero la diferencia de peso (Valow sobrepasa los 100 kg mientras Xene no llega a los 80) acabó por pesar, nunca mejor dicho, y con una suerte de F-5/TKO, el madrileño se impuso vía pin en poco más de cuatro minutos.

. Encuentro no anunciado de antemano. Estuvo cerca de sorprender el imberbe con dos Shining Wizards, pero la diferencia de peso (Valow sobrepasa los 100 kg mientras Xene no llega a los 80) acabó por pesar, nunca mejor dicho, y con una suerte de F-5/TKO, el madrileño se impuso vía pin en poco más de cuatro minutos. CAMPEONATO POR PAREJAS DE NCW: La Mano Negra (Juan Salmón y Javier «el Magno») (c) derrotaron a Ley & Orden (Mortero y Pedrolo) para retener el título . NCW es la única promotora española con la correcta gramática luchística al hablar de un oro parejil, pues en el resto siempre se promociona como «campeonatos», cuando, aunque se divida en dos cinturones, se trata de un único cetro. La emisión vía Twitch estuvo en negro durante los primeros minutos y la imagen volvió cuando el choque estaba ya roto, con ambos equipos intercambiando cuentas de 2.99. Pero dado que Ley & Orden llevaban la iniciativa, Salmón se valió de un golpe bajo sobre Pedrolo mientras «El Magno» distraía al réferi y los rudos le aplicaron su remate conjunto para la cuenta de tres. Todo, con un Mortero fuera del ring, tras haber caído de un esquinero por cortesía de los campeones. Salmón y «el Magno» fueron despedidos entre sonoros abucheos. ♠♠ 3/4

. NCW es la única promotora española con la correcta gramática luchística al hablar de un oro parejil, pues en el resto siempre se promociona como «campeonatos», cuando, aunque se divida en dos cinturones, se trata de un único cetro. La emisión vía Twitch estuvo en negro durante los primeros minutos y la imagen volvió cuando el choque estaba ya roto, con ambos equipos intercambiando cuentas de 2.99. Pero dado que Ley & Orden llevaban la iniciativa, Salmón se valió de un golpe bajo sobre Pedrolo mientras «El Magno» distraía al réferi y los rudos le aplicaron su remate conjunto para la cuenta de tres. Todo, con un Mortero fuera del ring, tras haber caído de un esquinero por cortesía de los campeones. Salmón y «el Magno» fueron despedidos entre sonoros abucheos. ♠♠ Turno a continuación para Tommy Blizzard, acompañado del resto de Intocables. Blizzard obsequió a sus compañeros con tres regalos: Gonzalo, entonces anunciador cuando todos debutaron como grupo; dos jarras de cerveza de Swarovski (Salmón no lució muy convencido de que Swarovski se dedicara a hacer jarras) y un vídeo homenaje por los dos años de vida de Los Intocables. Ante tamaño bochorno, «el Magno» le rompió una de las jarras en la cabeza a Blizzard. Azrael los reprendió, aunque no con demasiada vehemencia, y se fue. A continuación, una pobre mesa acabó rota y antes de que Salmón y «el Magno» remataran a su ya antiguo líder con una silla, varios miembros del staff los devolvieron a vestidores. No sé si el propósito era que el público empatizara con Blizzard, porque todos aplaudieron el ataque de La Mano Negra.

LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN POR LA SEXTA ESTELA CÁNTABRA: Ángel Riego derrotó a El Payaso Sullivan . Pensaba que habría un poco de comedieta luego del dramón de Tommy Blizzard, pero poca broma hubo, pues ambos se valieron de armas nada más iniciar las hostilidades. Sullivan debutó aquí con NCW y acabó puesto de espaldas planas tras un Brainbuster sobre un par de sillas en algo más de siete minutos. La envergadura de Riego jugó su papel. Como diría José Mota, dos pies como dos sobaos. ♠♠ 1/2

. Pensaba que habría un poco de comedieta luego del dramón de Tommy Blizzard, pero poca broma hubo, pues ambos se valieron de armas nada más iniciar las hostilidades. Sullivan debutó aquí con NCW y acabó puesto de espaldas planas tras un Brainbuster sobre un par de sillas en algo más de siete minutos. La envergadura de Riego jugó su papel. Como diría José Mota, dos pies como dos sobaos. ♠♠ LUCHA ELIMINATORIA A CUATRO BANDAS POR LA CORONA DEL REY DE CANTABRIA: Luis derrotó a Caldera, Azrael y Tiburón Jr. Inicialmente, según lo anunciado por NCW, iban a ser seis los contendientes, pero no hicieron acto de presencia Herio, Desmond ni Tommy Blizzard (se entiende la baja de este último visto lo visto minutos antes). Tiburón Jr. se puso a bailar nada más sonar la campana y Azrael lo eliminó tras una Lanza y su F5. Sobre los seis minutos, Caldera eliminó a Azrael con un Lariat al estilo Kenta Kobashi. Todo apuntaba a la victoria de Caldera, pero cuando pretendía una Powerbomb, Luis la reversó con una Huracanrrana y enganchó al «Prospecto» para un súbito pin, sorprendiéndolo. Buen encuentro, donde Caldera lució muy dominante. ♠♠♠ 1/4 En las postrimerías, Poderío Asturiano, trío de Asturias Total Wrestling, atacó a Luis, ganándose cánticos de «hijos de puta» y «Oviedo, Gijón, la misma mierda son» que hasta los más pequeños asistentes corearon.

Inicialmente, según lo anunciado por NCW, iban a ser seis los contendientes, pero no hicieron acto de presencia Herio, Desmond ni Tommy Blizzard (se entiende la baja de este último visto lo visto minutos antes). Tiburón Jr. se puso a bailar nada más sonar la campana y Azrael lo eliminó tras una Lanza y su F5. Sobre los seis minutos, Caldera eliminó a Azrael con un Lariat al estilo Kenta Kobashi. Todo apuntaba a la victoria de Caldera, pero cuando pretendía una Powerbomb, Luis la reversó con una Huracanrrana y enganchó al «Prospecto» para un súbito pin, sorprendiéndolo. Buen encuentro, donde Caldera lució muy dominante. ♠♠♠ En las postrimerías, Poderío Asturiano, trío de Asturias Total Wrestling, atacó a Luis, ganándose cánticos de «hijos de puta» y «Oviedo, Gijón, la misma mierda son» que hasta los más pequeños asistentes corearon. OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO INDISCUTIDO DE NCW: Tyler Jackson derrotó a Rubén Cerón. Combate de alternativas muy marcadas, con una primera mitad dominada por Jackson, una segunda donde Cerón tuvo mayor cantidad de ofensivas y cuentas de dos, hasta una tercera parte de idas y venidas, por la que Jackson y Cerón quedaron exhaustos en mitad del cuadrilátero. El canario tomó de nuevo las riendas y tumbó al cubano, quiso rematarlo con una Plancha desde el esquinero pero este lo recibió con un Cutter. Seguidamente, un V-Trigger, su remate (una variante del Made In Japan) y el pin decantaron la balanza del lado del «Funky Monkey». Gran actuación de los protagonistas en un señor «main event» de 20 minutos, impulsado por el público. Como diría la canción de entrada del ganador, Jackson se trabajó su oportunidad. ♠♠♠3/4

⇒ Las bajas, imposible negarlo, afectaron al evento, que tal vez nos hubiese dejado un momentazo para la promotora: la conquista de Tyler Jackson del Campeonato Indiscutido de NCW. Pero con todo, Raúl Travieso y Cía lograron sacar adelante SmachDown! de muy meritoria manera y, no hay mal que por bien no venga, concedieron más «hype» si cabe a una presumible coronación de Jackson, que ahora puede darse en 1 vs. 1, lo que añadiría un plus de rotundidad. Asimismo, la ausencia de Guti permitió que Jackson y Rubén Cerón se dejaran la piel en uno de los mejores estelares disputados bajo los focos de NCW. Si la vida te da limones, haz limonada en jarras de Swarovski.

♠♠♠1/2

Ahora, en directo, SmachDown! de @coast_wrestling Mucho mejor que el royalrambel ese.

👇https://t.co/201Sn93OiS — Self High Five (@rafael_indi) January 31, 2026