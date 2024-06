Música en directo y lucha libre bajo un mismo techo, ¿puede haber algo mejor? Y más si se hace desde la bella localidad cántabra de Torrelavega. North Coast Wrestling (NCW), tras Once Upon A Time In The North, puso la lucha libre en la segunda edición del evento Rock & Wrestling, enmarcado dentro de la programación del festival Torremavera, el pasado 31 de mayo.

Aunque la lucha principal fue una primera defensa de Luis, que llegaba como Campeón Indiscutido de la Costa Norte, ante Tommy Blizzard, el malvado presidente de NCW, Rock & Wrestling II cerró con un no menos notorio choque eliminatorio a cuatro bandas entre Juan Salmón, Gin «El Libertario», Rente y Guti «El Buey de Satxagas», donde se concretó nuevo portador de la Corona de Cantabria (que puede canjearla por una oportunidad titular).

► Tommy Blizzard, presidente indiscutido

A continuación, la crónica de Rock & Wrestling II: Torrelavega, cortesía de Northcoast Wrestling mediante nota de prensa que compartimos.

Nuestros comentaristas Álvaro Arce y Raúl Travieso (Vicepresidente de NCW) entraron para presentar el show con la música en directo tocada por el grupo de rock de NCW, compuesto por Tyler Jackson (batería), Vicente «V» (bajo) y Casta (guitarra). Nuestros speakers dieron paso a los tres árbitros del día (Rafa, Jon y Ángel) que explicaron las normas por las que se regirían los combates. Sin más dilación, Raúl anunció y dió paso a Los Intocables, con Tommy Blizzard a la cabeza (Azrael, Artur Alimov, Romero «El Madero», Juan Salmón y Javier «El Magno»). El Presidente mostró su descontento con la ciudad que albergaba el evento y aseguró a los más de 400 asistentes que presenciarían cómo sus leales intocables daban una lección de lucha libre al tiempo que la administración Blizzard se embolsaba el contrato financiado con sus impuestos. Rubén Cerón apareció para interrumpir a su antiguo maestro, ahora enemigo declarado, y exigir que su combate contra Romero empezase ya. Rubén venció a Romero «El Madero» y se proclamó aspirante al Campeonato Indiscutido de la Costa Norte. Tras la victoria de Rubén dió comienzo el combate que enfrentaba a Los Intocables (Artur Alimov & Azrael Rodríguez) contra Xene y Ruby Ruíz. Haciendo uso de sus técnicas cuestionables, bajo la supervisión de Tommy Blizzard, Los Intocables se alzaron con la victoria. Tommy Blizzard, que ya se encontraba en el ring recibiendo los abucheos del respetable, esperó a Luis que hizo su entrada para enfrentarse a él. Blizzard logró alzarse con el Campeonato Indiscutido de la Costa Norte en un combate repleto de intervenciones de su facción, en el que Luis lo dió todo y, de haber sido el escenario más limpio, podría haberse llevado la victoria. Sea como fuere, el Presidente Tommy Blizzard, que prometió haber llegado la hora de mancharse las manos él mismo, se ha proclamado nuevo Campeón en NCW. Veremos si la Federación Cántabra de Lucha Libre tiene algo que decir. Tras un breve descanso amenizado por el grupo de rock de NCW, el escenario se vió asaltado por Los Intocables (Javier «El Magno», Azrael y Artur). La facción de Blizzard asaltó a los músicos, pero «V» y Tyler lograron defenderse. Vicente consiguió sacar de la pelea a Azrael y Artur mientras que Tyler se quedó con Magno. En ese momento, Raúl Travieso, vicepresidente de NCW, con la autoridad que se le ha concedido, estipuló un combate hardcore entre Javier y Tyler en ese mismo momento, que empezó sin espera alguna. Ukelele roto contra Javier «El Magno» mediante, el durísimo combate terminó con la victoria de Tyler Jackson, que lograba así arrebatar una nueva victoria a Los Intocables. El último combate de la noche consistiría en una fatal-4-way por eliminación entre Juan Salmón, Rente, Gin «El Libertario» y Guti «El Buey de Satxagas». Estaba en juego la Corona de Rey de Cantabria, que permite al ganador defenderla como campeonato en sí misma o canjearla por una oportunidad por el Campeonato Indiscutido de la Costa Norte. El primero en ser eliminado, tras una arriesgada pero espectacular actuación, fue Gin, seguido por el Intocable Juan Salmón. Finalmente, el «Buey de Satxagas» logró cubrir a Rente alzándose con la victoria. La concejala Patricia Portilla entró al ring para entregarle al ganador una placa, así como la Corona de Rey de Cantabria. Terminaba así el show, con pirotecnia y un nuevo rey.

