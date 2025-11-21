Resultados MLW x Don Gato Tequila: Live Special │Mistico gana la Opera Cup

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling presentó su evento MLW x Don Gato Tequila: Live Special el 20 de noviembre de 2025, desde Charleston Music Hall en Charleston, South Carolina. Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

MLW regresa a la conversación con un evento que, desde su anuncio, dejó claro que no se trataría de un simple show semanal. MLW x Don Gato Tequila: Live Special, celebrado este 20 de noviembre de 2025, se presenta como una combinación poco habitual en la lucha libre moderna: branding temático, colaboración comercial, choque de generaciones y un evidente esfuerzo por posicionar el producto ante nuevos públicos. Lo interesante es que, lejos de sentirse forzado, el concepto tiene dirección, identidad y un espíritu festivo que le da una personalidad propia dentro del calendario de la compañía.

Killer Kross vs Matt Riddle

El combate de mayor magnetismo. Más allá del choque físico, hay un trasfondo emocional: dos viejos compañeros de entrenamiento reencontrándose en un escenario que exalta sus fortalezas. Kross, en su regreso, se vio contundente. Riddle, con su estilo impredecible, aporta ritmo. El duelo tiene aroma de gran evento.

The Good Brothers vs The Skyscrapers – Títulos de Parejas

La llegada de Karl Anderson y Doc Gallows a MLW era cuestión de tiempo. Su debut no pudo ser más simbólico: retar por los títulos en un escenario internacional y llamativo. Los Skyscrapers tienen porte y presencia, pero la experiencia de los Good Brothers puede inclinar la balanza.

Místico vs Volador Jr. – Final de la Opera Cup

Un clásico moderno en territorio estadounidense. Dos exponentes de altísimo nivel, con rivalidad y química probada. La Opera Cup gana prestigio con un duelo así. Místico ya cargó la copa antes; Volador quiere añadir otro hito a su legado. Imperdible.

A nivel conceptual, MLW x Don Gato Tequila: Live Special se siente ambicioso, diferente y con identidad.

A nivel luchístico, ofrece variedad, nombres de peso, choques interesantes y un ritmo que puede convertirlo en uno de los eventos mejor armados del año para la compañía. Si MLW mantiene este tipo de estrategias —mezclando innovación, tradición y espectáculo— podría consolidarse aún más en un mercado cada vez más diverso y competitivo.

Resultados MLW x Don Gato Tequila: Live Special

Scarlett Bordeaux venció a Isla Dawn MLW World Tag Team Title Match: The Good Brothers (Doc Gallows & Karl Anderson) vencieron por DQ a The Skyscrapers (Bishop Dyer & Donovan Dijak) (c) Lightning Three Way Match: Diego Hill (w/Blue Panther) venció a Okumura and Stigma Don Gato Gauntlet Tag Team Match: Galeon Fantasma (Barboza & Difunto) vencieron a Los Divinos Laguneros (Blue Panther & Blue Panther Jr.) and Atlantis & Atlantis Jr. and Felino & Negro Casas Shotzi Blackheart venció a Priscilla Kelly MLW World Middleweight Title Three Way Match: Templario (c) retuvo ante Guerrero Maya Jr. and Ikuro Kwon MLW World Heavyweight Title Bunkhouse Match: Mads Krule Krügger (c) retuvo ante Brock Anderson (w/Arn Anderson) Opera Cup 2025 Final Match: Mistico venció a Volador Jr. Killer Kross (w/Scarlett Bordeaux) venció a Matt Riddle