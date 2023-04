Major League Wrestling emitió su más reciente episodio desde el 2300 Arena de Philadelphia, Pensilvania. En la lucha estelar, vimos a Ricky Shane Page contra I Called Manders.

Con War Chamber acercándose, tanto 1 Called Manders como Ricky Shane Page buscan infligir el máximo daño y dar a sus respectivos equipos en War Chamber una sacudida de impulso con una victoria esta noche.

En la estelar Lince Dorado expuso el Campeonato Peso Mediano ante Delirious. Sin embargo, antes de eso, Lio Rush salió a declarar su parte antes de sentarse en primera fila por un título que ha tenido durante tanto tiempo.

De regreso de un descanso, Dorado golpeo con un hurricanrana para un conteo de dos. Delirious pego golpes duros, pero Dorado cambio el rumbo con un stunner. Otra conteo de dos. Dorado aplico patadas a Delirious que lo sacaron fuera del ring y luego golpeo un crossbody alto hacia el exterior sobre su enemigo.

De vuelta en el ring, Dorado continúa mostrando su fuerza cuando atrapo a Delirious en la esquina y lo dejo inconsciente con una powerbomb. ¡Dorado se levanta desde la tercera cuerda y clavo una hermosa estrella fugaz para el 1-2-3!.

RSP comenzó de inmediato atacando a Manders antes de que se restablezcan las luces en el 2300 Arena, pero el vaquero saco una página de Arn Anderson con un DDT. Eso llevo a Manders a sacar mucho botín de debajo del ring.

La brutalidad continúa con cencerros y sangre antes de que RSP encontrara una ventana para lanzarse encima de Manders, que está tendido sobre tachuelas.

I think people forget I’m still f’n nuts! TV Rick. Try me! #MLWUnderground https://t.co/OX1Me9Sb03

— RSP リッキー・シェーン・ペイジ (@RickeyShanePage) April 5, 2023