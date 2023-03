Major League Wrestling emitió su más reciente episodio desde el 2300 Arena de Philadelphia, Pensilvania. En la lucha estelar, vimos a Taya Valkyrie contra Billie Starkz.

La súper pelea se desarrolla de forma gratuita en REELZ cuando Alex Hammerstone y Jacob Fatu libran la guerra por el Campeonato Mundial de Peso Completo en la revancha más grande en la historia de MLW.

Billie Starkz, estudiante de último año de secundaria de 18 años, busca celebrar sus vacaciones de primavera llevándose el Campeonato Mundial de Peso Pluma de regreso a casa en MLW. Para hacerlo, tendrá que enfrentarse a Taya Valkyrie. ¿Puede Billie terminar con el reinado de casi un año de Taya y convertirse en la campeona mundial más joven en la historia de MLW?

La novel Billie Starkz buscaba sorprender a la veterana luchadora Taya Valkyrie. Esto a pesar de que estaba en desventaja pues John Hennigan acompañó a la campeona al ring

La lucha se fue fuera del encordado cuando la multitud de Filadelfia comienza a cantar “Johnny Douchebag”. Starkz utiliza la esquina para golpear un enziguri antes de que ella golpee a Taya con un suplex alemán. Hennigan espera en el borde del ring y Billie lo confronta.

Dang, @thetayavalkyrie retains, but not without some help from @TheRealMorrison. @BillieStarkz put up one helluva fight. #MLWUnderground #HammerFatu2 @ReelzChannel @betonline_ag pic.twitter.com/bjND2OqV2T

— Major League Wrestling (@MLW) March 22, 2023