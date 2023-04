Major League Wrestling emitió su más reciente episodio desde el 2300 Arena de Philadelphia, Pensilvania. En la lucha estelar, vimos a Matthew Justice vs. Microman vs. Mance Warner vs. Real 1.

Microman, Mance Warner y Matthew Justice finalmente tienen en sus manos Real1 y simultáneamente hacen historia en REELZ en el primer Dumpster Match de MLW! ¿Pueden “La mayor maravilla del mundo”, Mancer y Justice tirar a “The Certified G” con la basura del sur de Filadelfia?

Real 1 recibe su merecido

El combate comienza con ambos hombres tratando de ganar ventaja. La multitud corea “¡Bomaye!” Después de un poco de forcejeo y de ir y venir agarrándose el uno al otro, Smith rueda hacia el exterior donde se enfrenta al Sr. Thomas mientras nos dirigimos a la pausa comercial.

Volviendo a la imagen completa del combate en el ring, Kane ha tomado el control del combate. Realiza múltiples suplexes sobre Smith para una cuenta de 2. La multitud comienza a cantar “Bomaye” nuevamente. Los dos competidores se mantiene antes de que Smith atrape a Kane en un golpe certero. El Sr. Thomas tira del brazo de Kane ayudándolo a hacer palanca para salir del ring.

Smith le da una gran patada al Sr. Thomas y lo envía fuera del ring al piso. Kane intenta usar la misma botella con sustancia que usó en el último partido para ganar, pero Smith lo esquiva y le da a Kane un estrangulamiento trasero desnudo. La multitud está tratando de convencer a Kane cantando “Bomaye”, pero Kane se desmaya. Davey Boy Smith Jr es el ganador por sumisión.

Los 4 comienzan en el ring. Real1 patea a Microman, pero luego es emboscado por Warner & Justice. Real1 sale del ring y Justice y Warner lo siguen. Fuera del ring, se turnan para golpear a Real1. Real1 finalmente crea distancia al golpear a Warner y arrojar a Justice contra la barandilla.

De vuelta de la pausa, Warner levanta las piernas de Real1 mientras Justice levanta a Microman para realizar un cabezazo volador en el área privada de Real1. Warner y Justice ponen a Microman en la cuerda superior mientras Real1 sale del ring. Justice y Warner lo siguen al exterior. Real1 patea a Justice y luego empuja a Warner contra la barandilla. Real 1 ahora controla la acción fuera del ring, mientras que Microman todavía está encaramado en la cuerda superior.

Acto seguido, Justice entra al ring con silla y le pega Real1 con la silla por la espalda. Microman rueda a Real1 sobre la tapa superior del contenedor de basura. Justice instala una escalera dentro del ring y sobre Real1.se lanza para que Real 1 caiga dentro del contenedor.

