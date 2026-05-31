Resultados MLW Fusion 30 de mayo 2026 │Hammerstone vs. Bishop Dyer

Major League Wrestling presentó su show semanal MLW Fusion el 30 de mayo de 2026, desde el Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por BeIN Sports e Youtube.

MLW Fusion del 30 de mayo de 2026 presentó una cartelera variada que combinó rivalidades emergentes, talento internacional y nombres consolidados de la escena independiente. La noche estuvo marcada por el regreso de figuras veteranas, el crecimiento de nuevas estrellas y una sólida actuación estelar de Alex Hammerstone, quien cerró el programa con una importante victoria.

Resultados MLW Fusion

Shotzi Blackheart venció a Priscilla Kelly: El momento decisivo llegó cuando Shotzi logró resistir una ofensiva agresiva de Kelly en la recta final. Tras evitar un movimiento de alto impacto, aprovechó la apertura para conectar su maniobra definitiva y asegurar la cuenta de tres en un combate muy competitivo entre dos luchadoras de estilos impredecibles. Scarlett Bordeaux venció a Aleah James: Scarlett mostró mayor experiencia y control del ritmo. El punto clave ocurrió cuando neutralizó una rápida combinación ofensiva de James y transformó la situación en una oportunidad para ejecutar su remate, obteniendo una victoria convincente. Austin Aries venció a Trevor Lee: La experiencia de Aries fue determinante. El momento crucial se produjo cuando Trevor Lee parecía tener el combate bajo control, pero Aries encontró una oportunidad para castigar una distracción mínima de su rival, aplicando una maniobra técnica que lo condujo a la victoria. The Good Brothers (Doc Gallows & Karl Anderson) vencieron a Joe Coffey & Mark Coffey): La coordinación de Doc Gallows y Karl Anderson marcó la diferencia. El instante decisivo llegó cuando aislaron a uno de los Coffey en su esquina, impidiendo el relevo y culminando la secuencia con el Magic Killer para sellar el triunfo. Diego Hill venció a Adam Brooks: Hill consiguió una de las victorias más importantes de su carrera en MLW. El momento clave llegó cuando esquivó un ataque decisivo de Brooks y respondió con una rápida secuencia ofensiva que sorprendió al veterano australiano para obtener la cuenta de tres. Zamaya venció a Carolina Cruz: En un duelo de talento emergente, Zamaya aprovechó un error de cálculo de Carolina Cruz. Tras recuperar el control del combate, conectó una ofensiva contundente que le permitió sumar una valiosa victoria y seguir ganando impulso dentro de la división femenina. Alex Hammerstone venció a Bishop Dyer: El combate principal tuvo su punto culminante cuando Bishop Dyer logró poner en aprietos a Hammerstone con su poder físico. Sin embargo, Hammerstone respondió demostrando por qué sigue siendo una de las principales figuras de MLW, sobreviviendo al castigo y conectando su devastadora ofensiva final para cerrar el combate en poco más de nueve minutos.

MLW Fusion ofreció una noche equilibrada en la que los veteranos cumplieron con las expectativas mientras varias estrellas en ascenso aprovecharon la oportunidad para destacar. Las victorias de Austin Aries, The Good Brothers y Alex Hammerstone aportaron jerarquía al evento, mientras que nombres como Diego Hill y Zamaya continuaron construyendo credibilidad dentro de la empresa. Puntuación final 7.5/10