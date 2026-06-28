Resultados MLW Fusion 27 de junio 2026 │Matt Riddle vs. Trevor Lee

Major League Wrestling presentó su show semanal MLW Fusion el 27 de junio de 2026, desde la 2300 Arena en Philadelphia, Pensilvania, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por BeIN Sports e Youtube.

MLW Fusion presentó un episodio de transición enfocado en fortalecer varias historias de cara a los próximos eventos de la empresa. Aunque no contó con grandes cambios titulares, la cartelera ofreció acción sólida, el debut televisivo de Paul Walter Hauser, una defensa exitosa de Austin Aries y un evento estelar competitivo entre Matt Riddle y Trevor Lee. El programa mantuvo un ritmo ágil y sirvió para consolidar a varias figuras dentro de sus respectivas divisiones

► Resultados MLW Fusion

1- Zamaya venció a Priscilla Kelly

Priscilla Kelly parecía tener el control tras castigar a Zamaya con una ofensiva agresiva, pero la joven estrella aprovechó una apertura decisiva para conectar un contundente Sit-Out Chokebomb, asegurando la cuenta de tres y una importante victoria en la división femenil.

2- Paul Hauser venció a Bryce Cannon

En su debut en MLW Fusion, Paul Hauser sorprendió al público cuando atrapó a Bryce Cannon en un Texas Cloverleaf. Cannon no encontró escapatoria y terminó rindiéndose, permitiendo que Hauser consiguiera una victoria convincente.

CAMPEONATO NACIONAL PESO ABIERTO MLW: Austin Aries (c) retuvo ante Diego Hill

Diego Hill mostró gran resistencia y puso en aprietos al campeón en varios intercambios rápidos, pero la experiencia de Austin Aries marcó la diferencia. Aries frenó el impulso de su retador en los momentos finales y capitalizó una oportunidad para retener el campeonato.

4- Matt Riddle venció a Trevor Lee

Trevor Lee estuvo cerca de la victoria cuando buscó conectar su ofensiva definitiva, pero Riddle evitó el golpe clave y respondió con una ráfaga de ataques que le permitió llevarse el triunfo. Tras el combate, el foco se trasladó a las tensiones que rodean a Riddle y sus rivales dentro de MLW.

El punto más destacado del show fue la lucha por el Campeonato Nacional Peso Abierto entre Austin Aries y Diego Hill, que combinó una buena historia de veterano contra joven aspirante y terminó siendo el combate más sólido de la noche. Zamaya continuó ganando impulso con otra victoria importante, Paul Walter Hauser dejó una impresión positiva en su presentación, y Matt Riddle cerró el programa con un triunfo que lo mantiene como una de las principales estrellas de MLW. En conjunto, fue un episodio entretenido que cumplió su función de avanzar rivalidades y desarrollar talento emergente. Puntuación final 7.5/10