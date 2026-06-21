Resultados MLW Fusion 20 de junio 2026 │Hammerstone vs. Último Guerrero

Major League Wrestling presentó su show semanal MLW Fusion el 20 de junio de 2026, desde el Cicero Stadium en Chicago, Illinois, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por BeIN Sports e Youtube.

MLW Fusion del 20 de junio de 2026 celebró un episodio especial cargado de acción, destacando una fuerte presencia de la lucha libre mexicana, rivalidades que continúan escalando y varios momentos clave de cara a los próximos eventos de la empresa. Los combates entre Soberano Jr. y Neon, así como Hammerstone contra Último Guerrero, ofrecieron intensidad y controversia, mientras que Scarlett Bordeaux y Okumura sumaron victorias importantes para fortalecer su posición dentro de sus respectivas divisiones. Además, el programa avanzó historias relevantes como la tensión entre Hammerstone, Matt Riddle y Killer Kross, y la peculiar búsqueda de Shotzi Blackheart.

► Resultados MLW Fusion

1- Soberano Jr. venció a Neon

Cuando Neon parecía tener la victoria al alcance tras varias ofensivas espectaculares, Soberano Jr. aprovechó una distracción del árbitro para conectar un golpe ilegal y rematar a su rival, robándose el triunfo de manera polémica.

2- Okumura venció a Victor Iniestra

El nuevo integrante de CONTRA mostró su dominio desde el inicio y terminó castigando a Iniestra con una dolorosa llave de rendición que obligó a su oponente a rendirse.

3- Scarlett Bordeaux venció a Blair Onyx

Blair sorprendió con movimientos poco convencionales y una ofensiva agresiva, pero Scarlett encontró el momento perfecto para conectar su característico ataque final y asegurar la victoria

4- Hammerstone venció a Último Guerrero

Tras una lucha física marcada por la agresividad de Hammerstone, el momento decisivo llegó cuando aprovechó otra distracción arbitral para castigar ilegalmente a Guerrero antes de rematarlo con el Nightmare Pendulum.

Aunque no fue una edición repleta de luchas titulares, Fusion cumplió su objetivo de desarrollar múltiples historias al mismo tiempo. La combinación de buenos combates, finales polémicos y segmentos enfocados en futuras rivalidades mantuvo el interés de principio a fin. El protagonismo de los talentos de CMLL, la agresividad mostrada por Hammerstone y la rivalidad de Matt Riddle con Killer Kross. Puntuación final 7/10