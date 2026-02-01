Resultados MLW Battle Riot VIII│Killer Kross gana Campeonato Mundial Peso Completo

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling presentó su evento Battle Riot VIII el 29 de enero de 2026, desde el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida, local con capacidad para 5,400 aficionados.

Battle Riot es un evento anual de lucha libre profesional producido por Major League Wrestling (MLW). Su evento inaugural tuvo lugar el 19 de julio de 2018.

La noche de Battle Riot VIII se sintió como una combustión lenta que terminó explotando en caos controlado. Desde el primer acorde de las entradas hasta el conteo final, MLW presentó su evento más impredecible como una prueba de resistencia, ego y ambición. El público entendió pronto que no se trataba solo de ganar: era sobrevivir a una marea humana que entraba en oleadas, con alianzas efímeras y traiciones inevitables.

La cartelera fue preparando el terreno con choques intensos y físicos, cada uno aportando tensión y narrativa al gran acto final. Hubo estilos que chocaron —técnica contra brutalidad, velocidad contra experiencia— y cada combate dejó secuelas visibles, como si MLW quisiera recordar que nadie llega limpio al Riot. Las rivalidades se profundizaron y otras nuevas se insinuaron, sembrando historias para las semanas siguientes.

El Battle Riot fue, como dicta la tradición, un torbellino. Entradas escalonadas encendieron la arena una y otra vez; veteranos intentaron imponer colmillo, jóvenes buscaron el momento de consagración y los favoritos del público alternaron dominio con peligro constante. Eliminaciones repentinas cambiaron el pulso del combate, mientras el cansancio convertía cada error en sentencia. En medio del desorden, surgió una figura capaz de leer el ritmo del caos, dosificar fuerzas y golpear cuando el margen era mínimo.

Resultados MLW Battle Riot VIII

CAMPEONATO PESO MEDIANO MLW: KUSHIDA defeats Templario (c) – para convertirse en nuevo campeón BATTLE RIOT VIII POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPETO MLW: Killer Kross venció a Mads Krule Krügger (c) Matt Riddle and Adam and Alan Angels and Alex Hammerstone and Anthony Greene and Ariel Dominguez and Austin Aries and Babathunder and Ben Bishop and Bishop Dyer and Cha Cha Charlie and Cody Fluffman and Diego Hill and Doc Gallows and Don Gato and Donovan Dijak and Festus and Ikuro Kwon and Jesus Rodriguez and Joe Coffey and Josh Bishop and Karl Anderson and KUSHIDA and LJ Cleary and Madman Fulton and Mark Coffey and Matthew Justice and Mr. Thomas and Onix The One and Paul London and Paul Walter Hauser and Ricky Martinez and Sidney Akeem and Simon Gotch and Stallion Rogers and Trevor Lee and Wolfgang – para convertirse en nuevo campeón

Un Battle Riot VIII muy sólido: ritmo alto, buena construcción hacia el combate principal y un Riot final caótico pero bien administrado, con momentos memorables y un cierre que deja consecuencias claras para MLW. No fue perfecto en consistencia, pero sí un evento intenso y altamente disfrutable. Puntuación final 6.5.