Resultados MLP Reena Rumble | Hardy, Santana y más

La promotora independiente Maple Leaf Pro Wrestling comandada por Scott D’Amore, exmandamás de TNA, acaba de celebrar MLP Reena Rumble, un evento benéfico en el NewAge Experience Centre en Toronto, Ontario (Canadá) con el objetivo de prestar ayuda económica a REENA, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a personas con discapacidades del desarrollo.

Bajo el patrocinio de Tribute Communities y con la presencia de 500 personas, lo que supone que la arena estaba llena, alcanzaron la cantidad de 110.386 dólares dólares que el propio D’Amore, Magen Boys Entertainment, Page Magen, y Matt Hardy entregaron a Shira Lev, Gerente de Recaudación de Fondos de REENA.

TONIGHT the Reena Rumble takes place from the NewAge Experience Center in Toronto, Ontario!! MLP champions including @Walking_Weapon, @GiseleShaw08, @RavenousRohan, even @ThisIsTNA World Champion @Santana_Proud! Plus special guests including @MattHardyBrand, @AronsThoughts &… pic.twitter.com/7dUfR1heRC — MAPLE LEAF PRO Wrestling (@MapleLeafPW) October 27, 2025

► Resultados MLP Reena Rumble

Los combates fueron grabados para su futura publicación en el canal de YouTube de MLP pero si quieres enterarte antes de nadie de lo ocurrido en ellos a continuación repasamos todos los resultados de la mano de nuestros compañeros de PWInsider:

Pre-show:

Bryce Hansen derrotó a Jimmy Townsend.

Evento principal:

Evil Uno derrotó a D-Man Parker.

El Reverso derrotó a Jesse Bieber y Alessandro Del Bruno.

Campeonato Mundial Judío : Colt Cabana (c) derrotó a Tye Clodd.

Brent Banks derrotó a Tarik.

Reena Rumble : Microman ganó la lcuha, con Matt Hardy sirviendo como árbitro especial.

Carlito derrotó a Richard Holliday.

El Campeón Canadiense de MLP, Josh Alexander, y la Campeona Femenina Canadiense de MLP, Gisele Shaw, derrotaron a Kris Chambers y Taylor Rising.

Campeonato PWA : Rohan Raja (con Aurora Teves) derrotó a Rhino.

Mike Santana, derrotó a Sheldon Jean (con Bryce Hansen). Luego, Santana se dirigió al público, expresando su gratitud por regresar a Toronto, agradeciendo a los fanáticos por su apoyo y celebrando la cantidad recaudada para la Fundación Renna.

What a time at the Reena Rumble in Toronto tonight. Over $110,000 was raised for charity. Posed with a couple new friends I made tonight, Kenny & MicroMan! pic.twitter.com/DI9OeTyhRH — MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) October 28, 2025