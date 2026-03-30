Resultados Millenium Pro Wrestling | Millenium Cup Series 2026 – Tag 1

La empresa de lucha libre independiente, Millenium Pro Wrestling, presento su evento MPW Millenium Cup Series 2026 – Tag 1, el cual tuvo lugar el 27 de marzo 2026 y transmitido el 29 de marzo 2026, desde MPW Academy en Chatsworth, California, Estados Unidos. El evento fue transmitido por Youtube.

MPW Millennium Cup Series 2026 – Tag 1, celebrado el 27 de marzo, arrancó con ese aire de torneo importante donde cada combate pesa el doble no solo se lucha por la victoria de la noche, sino por posicionarse en una carrera que exige consistencia, resistencia y carácter.

El evento estelar se llevó claramente los honores. Fue el enfrentamiento más completo de la noche, combinando intensidad, psicología de torneo y un cierre dramático con múltiples falsos finales. Representó perfectamente el espíritu de la Millennium Cup: desgaste, estrategia y ejecución bajo presión.

► Resultados Millenium Pro Wrestling

Millenium Cup Series 2026 First Round Match: Diego Valens venció a Jake Maze Millenium Cup Series 2026 First Round Match: Koto Hiro venció a Dallas Dash Millenium Cup Series 2026 First Round Match: Draven Silvera venció a Che Cabrera Millenium Cup Series 2026 First Round Match: J2 Mattioli venció a Bucio Millenium Cup Series 2026 First Round Match: Nina venció a Miggy Rose Millenium Cup Series 2026 First Round Match: Brendan Divine venció a Daniel Moon

La primera jornada de la Millennium Cup Series 2026 dejó sensaciones muy positivas desde el punto de vista competitivo. Fue un show enfocado en construir el torneo con lógica deportiva, priorizando la coherencia en resultados y el desarrollo de historias a largo plazo. No fue una cartelera diseñada para el impacto inmediato, sino para sentar bases sólidas: se definieron favoritos, surgieron tapados y quedaron abiertas varias líneas narrativas que prometen escalar en las siguientes fechas.