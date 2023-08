La empresa, Mayhem On Mills, presento su evento The Truth Is Out There, el cual tuvo lugar el 6 de agosto desde Tuffy’s Music Box en Sanford, Florida.

► Resultados Buzzsaw Championship Wrestling

Three Way Match: Troy Hollywood vencio a Strikes y Hunter Law

Venom And Violence (Devlyn Macabre & Kelsey Raegan) vencieron a Beastly & Ozzy Kilmeister vs.

Leeroy Shogun vencio a Parrow

Verified World Title Match: Randy Wentworth retuvo ante The Handsome Man Of Science

Serpentico vencio a Eli Knight

The Gifted (Logan Cruz & Wheezy T) vencieron a Dante Casanova & DMC

Mayhem On Mills Title Match Sawyer Wreck retuvo ante KiLynn King