Luego del «ascenso del norte», anoche tuvo lugar la «resurrección». MAPLE LEAF PRO volvió a celebrar evento sobre tierras canadienses, escena que, como indicaba el nombre de la cita, pretende resucitar mediante una fórmula simple: lucha libre de calidad.

El pasado mayo, Northern Rising supuso la definitiva reválida para MLP, y la respuesta de taquilla se ha mantenido con Resurrection. Aunque no se conocen cifras concretas de asistencia, PWInsider expuso que se rozó el «sold out» en el Colisée de Laval y que la promotora estaba contenta por ello. MLP, asimismo, tuvo vista al ubicar la función en un fin de semana sin grandes citas luchísticas; muy distinto al próximo, donde, entre WWE y AEW, tendrán lugar cuatro.

Entre los combates anunciados, Josh Alexander y Gisele Shaw, primeros campeones de MLP, se estrenaron como monarcas ante Ace Austin y Shotzi Blackheart, respectivamente. También tuvieron cabida dos oros ajenos a la empresa, el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA y el Campeonato Champion’s Grail PWA. Pero el estelar fue reservado para PCO, defendiendo su Campeonato Internacional de Peso Completo en una lucha «House of Pain» frente a Dan Maff.

MLP Resurrection pudo seguirse en directo vía TrillerTV, donde está disponible para ver en diferido.

SWANTON FROM THE TOP OF THE LADDER THROUGH THE TABLES BY @PCOisNotHuman! @DannyMaff1



WATCH #MLPResurection LIVE on @TRILLER_TV: https://t.co/tSDmFENehW pic.twitter.com/nXA1q48y4d