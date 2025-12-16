Resultados Lucha Libre Rebelión: El Día de la Rebelión

Cinco meses estuvo Lucha Libre Rebelión sin presentar nuevo show, desde que celebrara Apuesta Final el pasado julio, hasta que este pasado 5 de diciembre llevó a cabo la segunda entrega de la que parece se convertirá en su cita insignia, El Día de la Rebelión, sobre el Casinet d’Hostafrancs de Barcelona (Cataluña, España).

Como puntos concretados, Plan B (Lozano y Junior Martínez), primeros Campeones por Equipos de Lucha Libre Rebelión, defendieron por segunda vez sus correas (tras hacerlo ante Francisco y Raúl Cruz en Ver Para Creer de Tyris Wrestling). Enfrente, Arma Secreta (Ricky Barceló y Nathan de Windt), quienes formaron parte de aquella lucha inaugural del cetro en Apuesta Final.

Otro anuncio interesante fue el estreno del combate de Reglas Rebelión, donde todo estaba permitido, con la única condición de que para salir vencedor el pin o la rendición debía ser ejecutado dentro del ring. Seis gladiadores se definieron para el trance: Santiago Sangriento, Iker Navarro, Ángel Reyes (Campeón Absoluto de RAGE), Sebastián Álvarez, Artur Alimov y Enrique Lemus III.

Además, hubo un duelo entre Goldenboy Santos y Martí Ubach; mientras que Joey Torres, Campeón Mundial de Lucha Libre Rebelión, tuvo presencia en el show.

► Los hijos de la rebelión

Martí Ubach derrotó a Goldenboy Santos .

. Los Enemigos de la Rebelión (Guillermo, Marc Menino y Gin El Libertario (con Ángel Reyes) derrotaron a Abril de la Plata, Lit Lynn y Lucio .

. COMBATE DE REGLAS REBELIÓN: Ángel Reyes derrotó a Santiago Sangriento, Iker Navarro, Sebastián Álvarez, Artur Alimov y Enrique Lemus III .

. Sito Sánchez derrotó a Nacho Espinosa .

. CAMPEONATOS POR EQUIPOS DE LUCHA LIBRE REBELIÓN: Plan B (Lozano y Junior Martínez) (c) derrotaron a Arma Secreta (Ricky Barceló y Nathan de Windt) para retener los títulos .

. CAMPEONATO MUNDIAL DE LUCHA LIBRE REBELIÓN: Joey Torres (c) derrotó a TJ Charles para retener el título. Tras el combate, Charles, junto con Gin El Libertario y Ángel Reyes, tumbaron al campeón y posaron triunfantes.

