El Tokyo Ryogoku Kokugikan fue el recinto desde donde se llevó a cabo el magno evento “Lucha Fiesta Especial” producido por la Oficina de Turismo de México en Japón.

► «Lucha Fiesta Especial» – Resultados

Previo a la función se llevó a cabo una firma de autógrafos y una convivencia con temática de Día de Muertos, así como una muestra gastronómica, donde los antojitos típicos mexicanos deleitaron el paladar de los aficionados.

El evento comenzó con una lucha de maestros. Antes del arranque de las acciones se llevó a cabo la ceremonia de los 10 toques de gong, en memoria de Black Terry y Hisashi Shinma, fallecidos recientemente. Satánico portó una fotografía del gladiador mexicano, mientras Great Sasuke hizo lo propio con la del legendario promotor japonés.

Yuki Mashiro ganó el torneo de México Kanko y con ello su derecho a viajar a México. Ella se impuso a otras cinco luchadoras; muy aplaudidos fueron los espectaculares lances de la enmascarada Coco.

En lucha de fantasía producida por CAPCOM, se presentaron Nadeshiko Yamato (Hikaru Shida) y Rainbow Mika (Makoto); caracterizadas de dos personajes que aparecen en el popular juego «Street Fighter». El combate resultó muy divertido.

Siguió otro choque con presencia mexicana, cuando Octagón y su Hijo hicieron frente a Daisuke Sasaki de DDT y Pantera Jr. Las acciones pasaron a ringside donde la cuenta sorprendió a los cuatro luchadores por lo que no hubo ganadores.

Lluvia logró la primera defensa del Campeonato Femenil CMLL Japón, respondiendo al reto de Chanyota.

En la emotiva semifinal se dio la presentación del nuevo Hayabusa, quien fue presentado por Jinsei Shinzaki para enfrentar al recio Masato Tanaka. Fueron poco más de 10 minutos de una batalla donde el público se deleitó con los lances espectaculares del nuevo fénix. Tras el combate se anunció que Mammoth Sasaki y Masato Tanaka enfrentarán a Hayabusa y Jinsei Shinzaki el 7 de mayo Kawasaki en evento de Zero1.

En la estelar se efectuó el torneo Gran Premio, con formato similar al Gran Prix de Amazonas del CMLL. Ocho luchadoras japonesas enfrentaron a ocho del equipo internacional. La luchadora sorpresa, que se anunció como La Destruktora, resultó ser Hiroyo Matsumoto. Una a una las luchadoras se fueron enfrentando y eliminando hasta que al final quedaron Hikaru Shida y Willow Nightingale. Al final fue la estadounidense quien se alzó como triunfadora.

Los resultados completos son:

«Lucha Fiesta Especial», 27.04.2025

Tokyo Ryogoku Kokugikan

Asistencia: 2714 Espectadores

1. El Pantera y Negro Navarro vencieron a El Satanico y The Great Sasuke (14:25).

2. Yuuki Mashiro venció a CoCo, Honoka, Sonya, Yoshiko Hasegawa y YuuRI (12:36).

3. Escualo venció a Ares (6:27).

4. Tatsumi Fujinami venció a Kuroshio TOKYO Japan (0:51)

4a. Tatsumi Fujinami venció a Kuroshio TOKYO Japan (0:39)

4b. Tatsumi Fujinami venció a Kuroshio TOKYO Japan (1:26)

5. Nadeshiko Yamato (Hikaru Shida) y Rainbow Mika (Makoto) vencieron a Za Gief No. 1 (Daisuke Sekimoto) y Za Gief No. 2 (Chris Vice) (10:07).

6. Daisuke Sasaki y Pantera Jr. vs. El Hijo de Octagón y Octagón – finalizó en doble Pinfall (14:33).

7. CMLL-Japan Women’s Title: Lluvia (c) venció a Chanyota (9:43) defendiendo el título

8. Hayabusa venció a Masato Tanaka (10:36).

9. Gran Premio – Japón vs. Resto del Mundo: Hera, Kira, Olympia, Sadie Gibbs, Samantha Black, Tabata, Viva Van y Willow Nightingale vencieron a Emi Sakura, Hikaru Shida, Hiroyo Matsumoto, Kohaku, Mei Suruga, Sumika Yanagawa, Unagi Sayaka y Yuki Miyazaki (40:52)