Resultados Limitless Wrestling | Warzone 2026

Limitless Wrestling presentó su evento Warzone 2026, el cual se llevó a cabo el 8 de mayo 2026, desde Portland Expo Center en Portland, Maine, Estados Unidos, (anteriormente conocido como Pacific International Livestock Exposition), coliseo con capacidad 2,700 aficionados. El evento fue transmitido en vivo por YouTube.

La edición 2026 de Limitless Wrestling WarZone 2026 dejó la sensación de haber sido una noche construida alrededor del caos, la resistencia y el orgullo de la escena independiente del noreste de Estados Unidos. Desde el reto abierto inicial hasta la brutal guerra dentro de la jaula de acero, el evento avanzó con una energía agresiva y emocional que terminó explotando en un cierre de guerra total entre Team Limitless y The Limit.

En términos generales, Limitless Wrestling WarZone 2026 fue un evento muy sólido y representativo de lo que mejor hace la escena independiente estadounidense: intensidad física, historias sencillas pero efectivas y una atmósfera donde cada lucha parece importante para el crecimiento de los talentos involucrados.

Lo más destacable fue la estructura del show. No dependió únicamente del Steel Cage Match para sentirse grande; hubo progresión narrativa durante toda la cartelera. Jada Stone salió convertida en una de las grandes protagonistas de la noche gracias a su clasificación a la Vacationland Cup y su victoria en la lucha de tríos, mientras que Keagan Garland consiguió probablemente el momento emocional más fuerte del evento al derrotar a Scotty 2 Hotty. Puntuación final 8.5/10

Resultados Limitless Wrestling