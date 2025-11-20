Resultados Limitless Wrestling: Queen City Showdown | Dezmond Cole vs. Alec Price

La compañía de lucha libre independiente Limitless Wrestling presentó su evento Queen City Showdown – Tag 1, el cual se llevo a cabo el 18 de noviembre 2025, desde Cross Insurance Center en Bangor, Maine, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

El primer día del Queen City Showdown abrió con una atmósfera vibrante, mostrando desde el inicio la energía característica de Limitless Wrestling. La noche comenzó con una lucha por equipos donde The B3 Boys lograron imponer su estilo dinámico y contundente sobre Designer Violence, marcando el tono competitivo que se mantendría hasta el final del evento. A partir de ahí, Jason Maverick consiguió una victoria sólida frente a Rajan Husher, un choque más tradicional pero importante para darle equilibrio al ritmo del show.

Night One del Queen City Showdown fue una velada completa, bien estructurada y cargada de acción. No presentó cambios de campeonato, pero sí dejó sembradas varias semillas narrativas para el resto del evento. La defensa del título por parte de Dezmond Cole consolidó su reinado, mientras que el triunfo de 23 Hazard con el Golden Ticket promete movimientos importantes en los próximos días. El show funcionó como un arranque fuerte y seguro, equilibrando calidad en el ring con construcción de historias que mantienen al público comprometido y expectante.

Resultados Limitless Wrestling

B3 (Aaron Ortiz & Anthony Vecchio) vencieron a Aiden Aggro & J-Heru Jason Maverick venció a Rajan Husher Wild Bill Soda Five Way Scramble Match: Eric Johnson venció a Ian Pratt, Joey White, Nat Castle y Sebastian Amor Rudy Lockhart venció a Anthony Greene (w/Channing Thomas) Channing Thomas (w/Anthony Greene) venció a Devious Cass 23 Hazard venció a Ace Romero Limitless World Title Match: Dezmond Cole (c) retuvo ante Alec Price