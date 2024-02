Resultados LDN Wrestling 23 de febrero 2024 | LDN

La empresa de lucha libre independiente, LDN Wrestling , presento su evento LDN, el cual tuvo lugar el 23 de febrero 2024, desde Wycliffe Rooms en Lutterworth, Leicestershire, Inglaterra, Reino Unido.

LDN Wrestling, es una compañía de lucha libre independiente con sede en Londres, Inglaterra, Reino Unido. Presentan eventos alrededor de todo el territorio ingles con talentos regionales que dan todo sobre el ring.

► Resultados LDN Wrestling

Samuel Best venció a No Fun Dunne

Stanislas Cartier venció a Riley Matthews

Martn Pain venció a Jaime Zozaya

LDN World Title Match: Alan Lee Travis retuvo ante Rene Cardinal

Battle Royal: Riley Matthews venció a Alan Lee Travis, Jaime Zozaya, Martn Pain, No Fun Dunne, Rene Cardinal, Samuel Best y Stanislas Cartier