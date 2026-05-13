La promotora KHAO celebró el pasado 2 de mayo, desde el Espace Cultural Saint-Exupéry en Wissous (Francia), su cuarto evento de 2026, Nemesis.

Como lucha principal, Lashka defendió el Campeonato KHAO ante Michael Oku.

Completando el cartel, Diamond Eyes (Jay Joshua y Connor Mills) fueron contra Mecca y TLB, Cuma Bolat se midió a Zackaria (ambos integrantes de Suplex Republik), hubo nuevo duelo entre Thiago Montero y Cory Zero, Idolatry (Erin Ordo, Nate Prince y Josh T) enfrentaron a StarLeedz (Jadon Carter, Lio Jayce y Leedz Lewis), mientras Tucker se probó ante Beef T.

Nemesis puede verse gratuitamente en el canal de YouTube de KHAO.

► El imperio de César

César, el mandamás de KHAO, salió al ring portando el Campeonato KHAO, junto con Lashka y sus lacayos. La gente empezó a corear el nombre de Ricky Sosa, y César les dijo que a «The Young Savage» ya no le importaba la empresa (aludiendo a su firma con TNA), como Kuro, sobre el que comentó que no se encontraba presente por estar haciendo un «tryout» con WWE. TLB interrumpió al jefazo para exigirle una oportunidad titular, ya que se consideraba estafado por el hecho de que Lashka en realidad era Mecca con un pasamontañas. Lógico. Pero entonces, sonó la música de Mecca y este hizo acto de presencia, desmintiendo que fuese Lashka. TLB no se creyó la pantomima, pero César ordenó combate para él y Mecca contra Diamond Eyes (Jay Joshua y Connor Mills).

Diamond Eyes (Jay Joshua y Connor Mills) derrotaron a Mecca y TLB. Los comentaristas (Norbert Feuillan y Sturry), efectivamente, como debe ser, mencionaron que Joshua porta el máximo cetro de RevPro. La engrasada sinergia de Diamond Eyes pasó por encima de Mecca y TLB, en especial de este último, quien fue tundido de lo lindo en los compases iniciales. Los británicos buscaron que TLB no diese el relevo a Mecca, pero el doble monarca de CACC pudo zafarse e hizo el «tag». Mecca se valió él solito para darle la vuelta al combate, aunque TLB fastidió su «momentum» volviendo a hacer el «tag» sin su consentimiento y Mills casi lo vence tras una gran secuencia. El choque terminó por romperse, Joshua truncó un pin de Mecca sobre Mills con un Martinete a TLB. Diamond Eyes lanzaron finalmente un 2 vs. 1 sobre Mecca, quien no quiso relevar a TLB y este, en respuesta, rechazó romper un Ankle Lock en el que acabó atrapado «Big Dawg» por cortesía de Mills y dejó la lucha. Mecca no tuvo más remedio que palmear la lona. ♠♠♠1/2

Genial vídeo promocional del duelo entre Cuma Bolat y Zackaria, con Bolat leyendo una carta en la que su compañero de Suplex Republik le envía una carta donde le explica querer seguir su propio camino para hallar su propio arte sin romper el vínculo que los une. Todo, al son de «Morir d’aimer» de Charles Aznavour.

Zackaria derrotó a Cuma Bolat. Zackaria presenta una imagen distinta en KHAO con respecto a cómo luce en APC, ataviado cual versión francesa de Taichi y empleando el sobrenombre de «The New Classic». En el arranque, Zackaria vaciló un poco a Bolat esquivando varias movidas de manera paternalista. Bolat entonces se enfadó y no tuvo reparos en castigarlo duramente, incluso con saña. Zackaria reaccionó con similar contundencia, y la lucha se llenó de patadas muy bien ejecutadas y suplexes, claro. Bolat estuvo cerca de caer vía pin tras un Fireman’s Carry transicionado en Powerbomb (cual Luna Landing de Dani Luna). Luego, Zackaria evitó un doble pisotón desde el esquinero mientras estaba situado en la rampa de entrada y defenestró a su colega con una Penalty Kick y un Martinete sobre la misma superficie. Zackaria se puso a llorar ante tamaña violencia fraternal y no quiso rematar la jugada, pero Bolat le sacó el dedo corazón y en consecuencia, se comió una tremenda patada en la nuca y un Style Clash… para «kickear» en 1. Zackaria recibió entonces un Kamigoye, alzó el brazo derecho en 2.99 y sacando fuerzas de flaqueza, atrapó a Bolat con un Mataleón por el que este terminó en brazos de Morfeo. Brillante duelo. ♠♠♠♠1/4 Concluido, Bolat no quiso saber nada de Zackaria y se marchó molesto.

Se mostró un vídeo en el que Thiago Montero atacaba a Cory Zero cuando esta se encontraba de visita en el fisioterapeuta. La golpiza continuó por las calles de una ciudad indeterminada (tal vez París), hasta que la imagen se cortó cuando Montero pretendía atropellar a Zero con un coche. Mucha mala sangre entre estos. No tenía bastante Montero con tirar a Zero desde una balconada en el anterior show de KHAO, Volume 1. Supuestamente, Zero fue ingresada en un hospital.

Montero salió entonces al ring y anunció que no tenía rival para el show y propuso un reto abierto. Sonó la música de Zero, pero a cambio salió Agathe Ariès, quien se mofó de la ausente. Hasta que ahora sí, Zero irrumpió en escena, para locura del público.

Cory Zero derrotó a Thiago Montero (con Agathe Ariès). Considerando todo lo que se habían hecho en la rivalidad hasta este punto, realmente la lucha supo a poco. Zero sorprendió en los compases iniciales, pero la rudeza de Montero permitió que el portugués dominara casi medio combate. Zero se repuso y de no ser por la interferencia de Ariès, Montero habría palmeado la lona por un Muta Lock. Seguidamente, Montero pareció lesionarse al agarrar la primera cuerda saliendo del ring, pues tras recibir un doble pisotón en la rampa de entrada, el árbitro decretó el final e hizo la señal de la «X». Montero no volvió a ser enfocado. Espero no resultara grave. ♠♠♠1/4 Apuntar que originalmente, Zero tenía previsto medirse a Emersyn Jayne, pero la inglesa se encuentra de baja desde mediados del pasado mes.

Idolatry (Erin Ordo, Nate Prince y Josh T) StarLeedz (Lio Jayce, Jadon Carter y Leedz Lewis). Idolatry poseían mayor fuerza por la envergadura de sus integrantes, pero StarLeedz lo compensaron con su velocidad y sus movidas aéreas. Idolatry aislaron a Carter, hasta que este logró hacer el relevo y el choque se equilibró. Las mejores interacciones se dieron individualmente entre Ordo y Lewis, aunque en general, todos lucieron un tanto fallones y faltos de coordinación para todo el potencial que tienen, con varios errores en ciertas secuencias. Ordo estuvo cerca de recibir el pin tras ser emboscado por sus tres rivales, pero Josh T lo evitó in extremis. Luego, Jayce recibió un Shooting Star Press mal ejecutado y Carter lo salvó de la cuenta de tres en el último momento. La acción comenzó a discurrir por los mismos derroteros que cientos de combates de tercias que se ven hoy día en la escena independiente. Con Poison Ranas de rigor, claro. Jayce y Carter se repusieron como si nada tras recibir el primero un Hidden Blade y el segundo ser apalizado, y junto a Lewis emboscaron a Prince, pero la madre (no sé si de acogida) de StarLeedz sacó al réferi del ring para que no completara la cuenta de tres. Desconcertados, Jayce, Carter y Lewis fueron pateados en las partes pudendas y Carter rematado con un Flatliner, para seguidamente encajar el pin por parte de Ordo. La lucha se me hizo larga. ♠♠3/4

KHAO anunció el show Commando para el 18 de julio.

Tucker derrotó a Beef T. No sé si este punto estaba programado originalmente, pues no vi que KHAO lo anunciara. La historia aquí consistía en que T, uno de los lacayos de César, buscaba resarcirse de su mala racha en pos de contentar al jefazo. El combate pretendía ser un «showcase» para T a pesar de su derrota, dominador durante la mayoría de minutos, pero la química con Tucker brilló por su ausencia. Aunque el inglés intentó por todos los medios hacer lucir bien al belga, los movimientos fueron demasiado lentos y hubo incluso algún «botch», contagiándose Tucker de la inoperancia de su partenaire. En el cierre, Tucker esquivó una Vader Bomb y respondió con una Golden Ratio. T fue cubierto y caput. ♠♠

Hubo vídeo promocional del estelar un poco extraño, porque al final, se vio a Mecca y tras un fundido a negro, a Lashka; que básicamente es Mecca con un pasamontañas. ¿No habíamos quedado en que eran personas distintas, según lo que escenificó KHAO al inicio del show?

CAMPEONATO KHAO: Lashka (c) derrotó a Michael Oku (con Amira Blair) para retener el título. Enorme recibimiento el que tuvieron Oku y Blair, consentidos totales del público en su primera implicación sobre KHAO. Motivadísimo por ello, Oku comenzó pegando fuerte, con su Fosbury Flop tras apenas un minuto de contienda. Pero pronto, Lashka se puso al volante con un Pounce, hasta que poco a poco Oku tomó terreno y pudo endosar una gran Powerbomb al villano cuando este se disponía a ejecutar una Vader Bomb. Oku, entonces, lo puso en su Half Crab y el réferi fue sacado del ring de malas maneras por Hellmer Lo’Guennec, otro lacayo de César, que luego tumbó al «OJMO» de un Forearm. Blair entró en liza y con una Lanza sacó de órbita a Lo’Guennec, para delirio del respetable. Beef T, sin embargo, tumbó a la irlandesa con un Chokeslam, ganándose los mayores abucheos de la noche y una sarta de Superkicks vía Oku. De vuelta en el ring, Oku fue golpeado por Lashka con el campeonato y con la Ganso Bomb, sin que esto resultase suficiente para finiquitarlo. Oku se repuso milagrosamente y se sacó tres Planchas estilo sapito desde la tercera cuerda, que tampoco bastaron para que la cuenta llegase a tres. Oku buscó finalmente un Moonsault, Lashka lo agarró al vuelo (con un poco de dificultad) y le arreó otra Ganso Bomb. Esta vez sí: 1, 2 y 3. ♠♠♠1/4

Como epílogo, los rudos posaron triunfantes y Oku y Blair se marcharon ovacionados.

⇒ Pocos peros pueden ponerse a la producción de Nemesis, en otro ejemplo de producto luchístico que cuida mucho su presentación y comparte sus shows gratuitamente vía YouTube. Otro tema son las luchas. Viniendo del genial Volume 1, esta continuación no estuvo a la altura del bombo generado, aunque eso sí, nos dejara uno de los mejores mano a mano europeos en lo que llevamos de 2026, con Cuma Bolat y Zackaria como protagonistas. Supongo que los cambios respecto al cartel inicialmente previsto también pesaron. Hasta el 18 de julio, parece, no tendrá lugar la siguiente cita de la empresa.

♠♠♠