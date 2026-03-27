Resultados Juggalo Championship Wrestling | Lunacy #76

La empresa de lucha libre independiente, Juggalo Chmpionship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #76, el cual fue celebrado el 22 de marzo 2026 y transmitido el 26 de marzo desde Grewal Hall At 224, en Lansing, Michigan, Estados Unidos, arena con capacidad para 900 aficionados. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

El episodio JCW Lunacy #76, emitido el 26 de marzo de 2026 y conocido como “The Panic Zone”, fue otro show más al estilo de JCW, con estilo caótico y agresivo característico de la promotora, presentando una noche cargada de combates intensos, alianzas inestables y rivalidades que siguen escalando dentro del universo de Juggalo Championship Wrestling.

El Campeonato Mundial de Peso Completo de JCW estuvo en juego cuando Mr. Anderson (c) se enfrentaba a Mecha Wolf. El combate fue tenso, físico, cargado de intención. Mecha Wolf llevo al campeón al límite, lo obligó a sobrevivir más que a dominar. Y justo cuando el desenlace parece cercano, la lucha termina en descalificación y Anderson retiene

► Resultados Juggalo Championship Wrestling

Caleb Konley vs. Sewacide (Matt Cross) – No Contest Dani Mo venció a Sophia Rose CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO JCW: Mr. Anderson (c) venció por DQ a Mecha Wolf CAMPEONATO AMERICANO JCW: Facade (c) retuvo ante Nic Nemeth FloweKane (CoKane & Steven Flowe) vencieron a The Outbreak (Abel Booker & Jacksyn Crowley) (w/Barnabas The Bizarre)

Ningún conflicto importante quedó resuelto. El empate sin decisión entre Caleb Konley y Sewacide, junto a la descalificación en el combate titular entre Mr. Anderson y Mecha Wolf, refuerzan una idea central las rivalidades no están terminando, están empeorando. Los campeones, como Anderson y Facade, siguen en la cima, pero con dudas sobre su dominio real, ya que ninguno logró cerrar su victoria de forma completamente contundente. Puntuacion final 7/10.