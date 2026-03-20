Resultados Juggalo Championship Wrestling | Lunacy #75

La empresa de lucha libre independiente, Juggalo Chmpionship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #75, el cual fue celebrado el 21 de febrero 2026 y transmitido el 19 de marzo desde Harpos Concert Theatre, en Detroit, Michigan, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

JCW Lunacy #75 fue uno de esos episodios que no pretendieron ser elegantes, sino intensos, bruscos y fieles al espíritu descontrolado de Juggalo Championship Wrestling. Grabado el 21 de febrero de 2026 en el Harpos Concert Theatre de Detroit, Michigan, y emitido por YouTube el 19 de marzo de 2026, el show presentó cinco combates y dos luchas titulares dentro de un formato corto, pero cargado de ese caos callejero que define a la marca.

En conjunto, Lunacy #75 fue un episodio de transición, pero uno bastante fiel a la identidad de JCW. No buscó grandes clásicos ni luchas larguísimas; apostó más bien por una mezcla de campeonatos, violencia permisiva, nombres llamativos y finales diseñados para mantener historias en movimiento. Fue una hora de caos encapsulado.

► Resultados Juggalo Championship Wrestling

CAMPEONATO AERICANO JCW: Facade (c) retuvo ante Sewacide CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL JCW- TODAS LAS ARMAS SON LEGALES: Alice Crowley & Dani Mo vencieron a J-Rod & Sophia Rose Disco Ray (w/The Ring Rat) venció a Mecha Wolf Nic Nemeth venció a Mickie Knuckles CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS JCW: 2 Tuff Tony & Willie Mack (c) retuvieron por DQ ante Luciano Family Enterprises (Big Vito & PCO)

JCW entregó un capítulo sólido dentro de su propio estilo: rudo, rápido y sin pretensiones de refinamiento. La defensa de Facade, el ascenso de Alice Crowley y Dani Mo, la presencia de Nic Nemeth y el cierre inconcluso en la lucha de parejas hicieron que el episodio tuviera suficientes puntos de interés para dejar una sensación positiva, aunque sin llegar a ser una edición imprescindible. Puntuación final del show 6.5/10.