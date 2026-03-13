Resultados Juggalo Championship Wrestling | Lunacy #74

La empresa de lucha libre independiente, Juggalo Chmpionship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #74, el cual fue celebrado el 20 de febrero 2026 y transmitido el 5 de marzo desde Harpos Concert Theatre, en Detroit, Michigan, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

El episodio del 12 de marzo de Juggalo Championship Wrestling continuó desarrollando el caos característico de su programa semanal JCW Lunacy, con rivalidades que siguen escalando dentro de la compañía y con el poder de distintas facciones cada vez más en juego dentro del ring.

Uno de los puntos centrales del show fue el avance del conflicto de poder dentro de la compañía. Las tensiones entre los distintos grupos siguen aumentando, especialmente con la presencia dominante de la Luciano Family Enterprises, que continúa buscando consolidar su control dentro de la empresa tras su reciente ascenso en la escena de parejas. El ambiente en backstage dejó claro que nadie está dispuesto a ceder terreno.

En el plano competitivo, el cartel ofreció varios combates dinámicos que mantuvieron al público involucrado de principio a fin. Hubo enfrentamientos intensos en la división masculina y femenina, con luchadores buscando posicionarse en la órbita titular. Los encuentros estuvieron marcados por interferencias, momentos de brutalidad y finales polémicos, elementos que se han vuelto habituales en la narrativa de Lunacy.

► Resultados Juggalo Championship Wrestling

Facade venció a Disco Ray (w/The Ring Rat) Flowe Caine (CoKane & Steven Flowe) vencieron a The Outbreak (Abel Booker & Jacksyn Crowley) (w/Barnabas The Bizarre) Caleb Konley venció a Matt Cross J-Rod & Sophia Rose vencieron a Alice Crowley & Dani Mo CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS JCW: 2 Tuff Tony & Willie Mack vencieron a Luciano Family Enterprises (Mickie Knuckles & PCO) (c) – para ganar el campeonato

Lunacy #74 fue un episodio sólido que mantuvo el ritmo narrativo de la empresa. Sin grandes cambios de campeonato, el show se centró principalmente en desarrollar historias y reforzar la lucha de poder que atraviesa la compañía, dejando varias piezas listas para los próximos capítulos. Puntuación del show: 6.5/10