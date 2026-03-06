Resultados Juggalo Championship Wrestling | Lunacy #73

La empresa de lucha libre independiente, Juggalo Chmpionship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #73, el cual fue celebrado el 20 de febrero 2026 y transmitido el 5 de marzo desde The Vault Saginaw en Saginaw, Michigan, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

En esta ocasión, el episodio JCW Lunacy #73 presentó una nueva dosis de combates intensos, rivalidades en desarrollo y momentos impredecibles dentro del ring. Con un público entregado y varias historias avanzando rumbo a futuros enfrentamientos, la función dejó claro que la locura característica de JCW sigue siendo uno de sus principales sellos.

La disputa por quien es que tiene control en JCW sigue subiendo de nivel, con tres partes involucradas: Vince Russo, Violent J y Big Vito. Vito sigue semana atras semana acumulando más poder en Juggalo Championship Wrestling, Esta semana su facción Luciano Family Enterprises se hizo con el campeonato de parejas al destronar a los payasos locos, Vito tratará por todos los medios de reclutar al mejor talento de JCW y conquistar todo el oro de la empresa.

► Resultados Juggalo Championship Wrestling

TRIPLE AMENAZA POR SER CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS JCW: 2 Tuff Tony & Willie Mack vencieron a Flowe Caine (CoKane & Steven Flowe) y The Outbreak (Abel Booker & Jacksyn Crowley) (w/Barnabas The Bizarre) CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL: Alice Crowley venció por DQ a J-Rod CAMPEONATO AMERICANO JCW: Facade (c) retuvo ante Mecha Wolf Steven Flowe venció a Shane Mercer CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS JCW: Luciano Family Enterprises (Mickie Knuckles & PCO) vencieron a The Brothers Of Funstruction (Ruffo The Clown & Yabo The Clown) (c) para convertirse en nuevos campeones

JCW Lunacy #73 fue un episodio entretenido que mantiene viva la esencia desenfadada de la empresa y continúa avanzando las historias dentro de su universo juggalo, la puntuación final del show fue de 7/10.