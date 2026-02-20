Resultados Juggalo Championship Wrestling | Lunacy #71

La empresa de lucha libre independiente, Juggalo Chmpionship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #71, el cual fue celebrado el 18 de febrero 2026 desde Summit Music Hall, en Denver, Colorado, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

Luego de ser desterrado Violent J ha regresado apara encarar a Vince Russo y Big Vito, el show de esta semana culminó con Big Vito siendo secuestrado por Violent J.

A finales de 2025 Vince Russo se reveló como el inversionista misterioso que vendría a dar un nuevo rumbo a JCW. De inmediato entabló rivalidad con Violent J sacandolo de circulación, argumentando que la empresa necesitaba renovarse, desde entonces el ha tomado el control de la empresa ejerciendo su poder y autoridad.

Ahora que Violent J ha regresado es posible que en las próximas semanas veamos una lucha por el control de JCW entre Vince Russo y Violent J.

► Resultados Juggalo Championship Wrestling

Cocaine vs. Kerry Morton: no contest BACKLOT BRAWL: Dani Mo venció a J-Rod FUNHOUSE MATCH: PCO & Mickie Knuckles vencieron a The Brothers of Funstruction

Lunacy #71 fue una mezcla de caos y acción brutal, con momentos inesperados y golpes dramáticos diseñados para mantener a los fans pegados al próximo episodio. Desde la interferencia sorpresa de Matt Cross hasta la aparición final de Violent J, la noche cimentó nuevas tensiones y rivalidaes dejando claro que en JCW, la locura es la verdadera campeona. puntuacion final 7.5/10