Resultados Juggalo Championship Wrestling | Lunacy #70

El pasado 18 de febrero de 2026, la empresa de lucha libre independiente, Juggalo Chmpionship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #70, el cual fue transmitido el 12 de febrero 2026 desde Sunshine Theater, Albuquerque, New Mexico, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

Juggalo Championship Wrestling sigue demostrando por qué su propuesta sigue tomando relevancia desde la llegada de Vince Russo y compañía.

El episodio Lunacy #70 fue una apuesta mas al estilo violento y desenfrenado que tiene la empresa, ahora bajo una nueva dirección pero con mejores historias y desarrollo de los personajes.

La semana pasada Mr. Anderson se convirtió en nuevo campeón peso completo de JCW, y en este episodio se suponía que sabría cual seria su próximo oponente por el oro. Sin embargo, la lucha terminó sin resultado, lo que podria interpretarse que será una triple amenaza entre Anderson Caleb Konley y Cokane.

en la estelar la lucha por el poder entre Luciano Family Enterprises y St. Claire Monster Corporation sumo un nuevo capítulo cuando la facción de Big Vito salió como ganadora del combate tras un caos total en el mismo.

► Resultados Juggalo Championship Wrestling

Mike Urlacher (Mosh Pit Mike) venció a Ninja Mack J-Rod venció a Amazing Maria CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL PESO COMPLETO: Caleb Konley vs. CoKane – No Contest CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS – EN JAULA DE ACERO: The Brothers Of Funstruction (Ruffo The Clown & Yabo The Clown) (c) retuvieron ante The Outbreak (Abel Booker & Jacksyn Crowley) (w/Barnabas The Bizarre) Luciano Family Enterprises (Mickie Knuckles & PCO) (w/Big Vito) vencieron a St. Claire Monster Corporation (Kongo Kong & Mr. Happy) (w/Jasmin St. Claire)

Lunacy #70 dejó claro que Juggalo Championship Wrestling sigue fiel a su esencia violencia aunado con una conexión total con lo que quiere el público. El evento no buscó ser sofisticado, sino mostrar impacto físico que fue cumpliendo con creces. La valoración del episodio fue de 8/10.