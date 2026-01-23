Resultados Juggalo Championship Wrestling | Lunacy #67

La empresa de lucha libre independiente, Juggalo Chmpionship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #67, el cual tuvo lugar el 21 de diciembre 2025, desde Harpos Concert Theatre, Detroit, Michigan, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

El Lunacy #67 de Juggalo Championship Wrestling, celebrado el 21 de diciembre de 2025, fue una muestra pura del espíritu caótico y contracultural que define a la empresa. Desde el primer instante, el ambiente se sintió denso y visceral: el público, entregado y ruidoso, marcó el ritmo de una noche donde la violencia estilizada, el humor oscuro y la imprevisibilidad fueron los verdaderos protagonistas.

La cartelera avanzó como una espiral de exceso controlado. Los combates iniciales calentaron la sala con enfrentamientos cortos pero intensos, donde la rudeza primó sobre la técnica y cada golpe parecía diseñado más para impactar emocionalmente que para sumar estadísticas. A medida que el evento progresaba, la narrativa se tornó más salvaje: interferencias, armas improvisadas y estallidos de caos colectivo rompieron cualquier expectativa de lucha convencional, recordando que en JCW el orden es siempre temporal.

► Resultados Juggalo Championship Wrestling

TRIPLE AMENAZA POR EL CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL PESO COMPLETO JCW: James Storm venció a Mr. Anderson and Nic Nemeth COMBATE #2 DE LA SERIE AL MEJOR DE TRES POR EL CAMPEONATO AMERICANO JCW: Facade [1] venció a Ninja Mack [1] COMBATE DE PUERTAS, ESCALERAS Y SILLAS ARBITRO ESPECIAL ALICE CROWLEY: Alice Crowley venció a Dani Mo y Haley J Flowe Caine (Cocaine & Steven Flowe) & The Outbreak (Abel Booker & Jacksyn Crowley) (w/Barnabas The Bizarre) vencieron a Big Vito & St. Claire Monster Corporation (Beastman, Kongo Kong & Mr. Happy) (w/Jasmin St. Claire) Cactus Mike (Mosh Pit Mike) venció a Mickie Knuckles Miles Clark venció a Jeeves (w/The Ring Rat) CAMPEONATO MUNDIAL PESO COMPLETO JCW: Matt Cardona (c) retuvo ante James Storm

Lunacy #67 se sintió como un manifiesto de lo que Juggalo Championship Wrestling representa: caos organizado, violencia sin complejos y una conexión directa con su público más fiel. El evento no buscó refinamiento ni equilibrio técnico, sino impacto emocional y sensación de peligro constante, y en ese objetivo cumplió con creces. Cada segmento reforzó la idea de una empresa que entiende su nicho y no pretende diluir su identidad para agradar a todos. Puntuación 7/10