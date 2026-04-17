Resultados JCW Lunacy #79 | CoKane vs. Shane Mercer

La empresa de lucha libre independiente, Juggalo Chmpionship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #79, el cual fue celebrado el 21 de marzo 2026 y transmitido el 16 de abril desde The Vault Saginaw en Saginaw, Michigan, Estados Unidos, arena con capacidad para 600 aficionados. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

En el marco del explosivo fin de semana independiente que acompaña a WrestleMania 42, Juggalo Championship Wrestling presentó JCW Lunacy #79 el 16 de abril de 2026 como una vitrina del caos controlado que define su identidad. Lejos de las grandes producciones, pero cargado de intensidad, el evento combinó lucha extrema, talento emergente y figuras consolidadas del circuito indie, ofreciendo un espectáculo crudo y dinámico.

► Resultados Juggalo Championship Wrestling