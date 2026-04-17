Resultados JCW Lunacy #79 | CoKane vs. Shane Mercer

La empresa de lucha libre independiente, Juggalo Chmpionship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #79, el cual fue celebrado el 21 de marzo 2026 y transmitido el 16 de abril desde The Vault Saginaw en Saginaw, Michigan, Estados Unidos, arena con capacidad para 600 aficionados. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.
En el marco del explosivo fin de semana independiente que acompaña a WrestleMania 42, Juggalo Championship Wrestling presentó JCW Lunacy #79 el 16 de abril de 2026 como una vitrina del caos controlado que define su identidad. Lejos de las grandes producciones, pero cargado de intensidad, el evento combinó lucha extrema, talento emergente y figuras consolidadas del circuito indie, ofreciendo un espectáculo crudo y dinámico.
► Resultados Juggalo Championship Wrestling
- TRIPLE AMENAZA: Alice Crowley venció a Dani Mo y J-Rod. El momento decisivo llega cuando Alice Crowley aprovecha el caos típico de una triple amenaza, dejando fuera de combate a sus dos rivales y robando la victoria sin necesidad de un dominio total del combate.
- LUCHA CALLEJERA AL ESTILO SICILIANO: PCO venció a Luigi Primo. El punto clave es la brutalidad desatada de PCO, quien impone su estilo extremo en un entorno sin reglas, superando a Luigi Primo con castigo contundente y aprovechando los objetos del combate callejero.
- St. Claire Monster Corporation (Beastman, Kongo Kong & Mr. Happy) (w/Jasmin St Claire) vencieron a Disco Ray & The Brothers Of Funstruction (Ruffo The Clown & Yabo The Clown) (w/The Ring Rat). La clave está en la superioridad física y coordinación del St. Claire Monster Corporation, que domina el cierre con su poder colectivo, neutralizando el estilo más caótico y cómico de sus rivales.
- COMBATE AL MEJOR DE TRES CAIDAS: Caleb Konley vs. Nic Nemeth – No Contest, 1-1 El momento crucial no es una victoria, sino el final inconcluso: tras repartirse una caída por lado, el combate termina sin decisión, dejando la rivalidad abierta y generando tensión narrativa para futuros episodios.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO JCW: CoKane retuvo ante Shane Mercer. El punto decisivo llega cuando CoKane logra resistir la intensidad física de Shane Mercer y encuentra el momento justo para retener el título, consolidándose como campeón dominante en esta etapa.