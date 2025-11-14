Resultados JCW Lunacy #57 | Kongo Kong vs. Willie Mack

La empresa de lucha libre independiente, Juggalo Chmpionship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #57, el cual tuvo lugar el 13 de noviembre 2025, desde Revolution Concert House en Garden City, Idaho, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

El episodio 57 de JCW Lunacy dejó un sabor peculiar: un show que evidencia una compañía en plena transición, buscando identidad entre el caos que siempre ha caracterizado a JCW y un intento visible por ofrecer una producción más sólida. No es un programa perfecto, pero sí uno que deja claro que la promoción está dando pasos firmes —aunque no siempre elegantes— hacia una versión más pulida de sí misma.

JCW Lunacy #57 fue un episodio superior al de semanas anteriores, un show con intención, con momentos destacables y un espíritu que sigue siendo su principal atractivo. La compañía aún batalla con problemas técnicos y ciertos vicios creativos, pero cuando sus luchadores conectan —como ocurrió en su mejor combate de la noche— se recuerda rápidamente por qué este proyecto sigue vivo después de tantos años.

En resumen, un programa encaminado, con identidad, pero todavía irregular. Un 7/10 sólido: entretenido, con un combate sobresaliente, pero aún lejos de alcanzar una consistencia de élite.

► Resultados Juggalo Championship Wrestling

Matt Cross venció a Ninja Mack Kongo Kong (w/Jasmin St. Claire & Mr. Happy) venció a Willie Mack The Outbreak (Abel Booker & Jacksyn Crowley) (w/Barnabas The Bizarre) vencieron a CJ Dirt & Luster The Legend Mr. Mike Rogers (Mosh Pit Mike) venció a Jeeves JCW Heavyweight Title Match: 2 Tuff Tony (c) retuvo ante Suicide Cocaine venció a Steven Flowe