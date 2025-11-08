Resultados JCW Lunacy #56: Idaho Insanity | 2 Tuff Tony vs. Matt Cross

La empresa de lucha libre independiente, Juggalo Chmpionship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #56: Idaho Insanity, el cual tuvo lugar el 6 de noviembre 2025, desde Revolution Concert House en Garden City, Idaho, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por Youtube.

JCW Lunacy #56: Idaho Insanity fue un viaje salvaje al corazón del entretenimiento extremo en la lucha libre independiente. No es para todos los públicos: si buscas guión meticuloso o lucha deportiva pura, quizá te falte “algo”. Pero si lo que quieres es adrenalina, riesgo, y un ambiente que se siente vivo — con fans entregados, combates que desafían convenciones y una producción que sabe qué está haciendo — este evento lo ofrece.

El momento estelar: el combate por el título mundial de JCW, donde el campeón 2 Tuff Tony retuvo frente a Matt Cross. Este encuentro sirvió de cierre con peso, y consiguió que el “main event” no se sintiera como relleno sino como culminación.

El show logra más de lo que esperaba. Le daría un 8/10, con la condición de que valoro lo que hace JCW, aceptando sus imperfecciones como parte del “package”. Creo que es un evento que merece verse, no sólo como consumo casual, sino como experiencia que celebra la otra cara de la lucha libre.

► Resultados Juggalo Championship Wrestling

Willie Mack venció a Mr. Happy (w/Jasmin St. Claire) The Outbreak (Abel Booker & Jacksyn Crowley) (w/Barnabas The Bizarre) vencieron a Caleb Konley & Jeeves Flowe Caine (Cocaine & Steven Flowe) vencieron a Alcaran & Mega Mosca Ninja Mack venció a Captain Mike Black Skull (Mosh Pit Mike) and Chuck Yeager y Kongo Kong (w/Jasmin St. Claire) JCW Heavyweight Title Match: 2 Tuff Tony (c) retuvo ante Matt Cross