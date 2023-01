Resultados IMPACT! Wrestling (5 de enero 2023) | Matt Cardona vs. Chris Sabin

Una semana sin verdadero contenido nuevo después, la maquinaria de Impact Wrestlling volvió ayer a la carga para iniciar un 2023 que luce como el de la reafirmación de que la buena dinámica iniciada en 2021 y 2022 puede mantenerse.

E igualmente, a una semana de Hard To Kill, imperdible PPV ya del calendario de Impact por dejar desde su primera edición siempre algún acontecimiento importante. Y supongo y espero que no será la victoria titular de Bully Ray, a quien Impact está impulsando de gran manera en pos de que parezca una muy seria amenaza al reinado de Josh Alexander.

Anoche, Ray cerró el episodio de brutal manera, protagonizando el epílogo tras el buen duelo entre Matt Cardona y Chris Sabin que supuso el estelar propiamente dicho. Última imagen de una entretenida velada donde todos sus combates fueron, sin excepción, previas de Hard To Kill.

► Resultados Impact Wrestling – Scott D’Amore reserva mesa

[Gisele Shaw derrotó a KiLynn King en Before The Impact]

1 – Taylor Wilde derrotó a Masha Slamovich

El aura que poseía Slamovich antes de su rivalidad con Jordynne Grace decae un poco más, si bien su derrota fue vía enredadera luego de cierta distracción por encararse con Deonna Purrazzo, presente en la mesa de comentaristas. Al concluir el encuentro, la rusa se desquitó con el anunciador del ring y el personal de seguridad. Recordar que Slamovich, Purrazzo, Wilde y Killer Kelly (añadida de última hora) batallarán en Hard To Kill para conseguir una oportunidad al Campeonato Mundial Knockouts que porta Grace.

Recibió una paliza hace dos semanas, pero Sami Callihan no tiene claro todavía si The Design lo acepta como miembro.

"The Death Machine WANTS The Design! But does The Design WANT the Death Machine?!" @TheSamiCallihan #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/chjz7rRp8Z — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) January 6, 2023

Rich Swann retó a Steve Maclin a un combate «Falls Count Anywhere», pues su anterior duelo quedó sin resultado por conteo fuera del ring.

2 – Black Taurus (con Crazzy Steve) derrotó a Anthony Greene

Exhibición de fuerza la del toro negro, tumbando a Green en pocos minutos. Trey Miguel apareció en el poscombate y atacó al pobre Greene. Taurus luchará contra Trey Miguel en Hard To Kill por el Campeonato de la División X.

Kenny King, cual Bruce Lee en Fist of Fury, fue al Dojo de Mike Bailey en Montreal y humilló a un grupo de estudiantes. El «Speedball» visiblemente enfadado, retó a King a un «Pit Match»; sólo por KO o rendición el ganador se decidirá.

3 – Jonathan Gresham derrotó a Ernest R. Anthony

Sin mucha historia, Gresham se deshizo de su rival. «The Octopus» enfrentará a Eddie Edwards en Hard To Kill.

Se sugirió una alianza entre Gisele Shaw y la dupla Tasha Steelz & Savannah Evans.

Impact dio cuenta de que Josh Alexander ya es el Campeón Mundial Impact más longevo. Merecido.

Divertido segmento se produjo a continuación con Moose y Joe Hendry de implicados. El escocés compuso una canción para «The Wrestling God» que encantó al respetable, pero por supuesto, no al aludido. Estos colisionarán en Hard To Kill por el Campeonato de Medios Digitales.

Impact hizo repaso de la carrera de Mickie James con un largo vídeo. Tal vez sea indicativo de su derrota en Hard To Kill, donde intentará destronar a Jordynne Grace.

From her iconic rivalry with @trishstratuscom to Hardcore Country to The Last Rodeo – @MickieJames has been one of the defining women's wrestlers of a generation. But it could all come to an end in a Title vs. Career match against @JordynneGrace on January 13 at #HardToKill. pic.twitter.com/1HV1dy36gt — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) January 6, 2023

Varias estrellas de Impact recordaron a Don West, que en paz descanse.

Stars of IMPACT past and present pay tribute to the passion, energy and enthusiasm of the incomparable Don West. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/8YcNiSr4Oe — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) January 6, 2023

4 – Chris Sabin (con Alex Shelley) derrotó a Matt Cardona (con Brian Myers)

Cardona opuso más resistencia de la prevista dada su condición de rudo, pero Sabin decantó la balanza con su Cradle Shock. Motor City Machine Guns defenderán el título de duplas de Impact ante The Major Players, Heath & Rhino y Ace Austin & Chris Bey.

Bully Ray irrumpió en escena antes del cierre de emisión, amenazando a todo el mundo. Scott D’Amore lo confrontó, valiente él, y claro, acabó atravesando una mesa, sin rastro de Josh Alexander. Con todo, pese a poner en peligro la vida del vicepresidente ejecutivo de Impact, Ray tendrá su lucha titular en Hard To Kill. Las cosas de la lucha libre.