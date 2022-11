Resultados IMPACT! Wrestling (3 de noviembre 2022) | Frankie Kazarian y Josh Alexander vs. Aussie Open

Bound For Glory 2022 inició un nuevo acto de nostalgia en Impact Wrestling, no sé si instado por las cifras de audiencia de los últimos meses, con protagonismo de figuras del pasado de la empresa. Y mientras provoca escaso entusiasmo el retorno de Bully Ray, por otra parte tenemos el aporte positivo de Frankie Kazarian, gladiador que merecía un último impulso.

Y es que del buen desempeño que todavía demuestra entre las doce cuerdas no sólo saldrá beneficiado Josh Alexander, su rival en el siguiente especial de Impact, Over Drive (18 de noviembre). Ayer, salieron beneficiados también Aussie Open, confirmándose que 2022 es el año de su despunte definitivo, con implicaciones en AEW, NJPW y las principales promotoras de la escena independiente internacional.

Impact presentó otro divertido show televisivo, aunque cabe decir que sólo hubo un encuentro femenil dentro del menú, y de poca relevancia. No puede hablarse de una tendencia, pues la semana pasada las mujeres ocuparon el estelar, pero espero que Impact haga honor a su fama de pionera de la «revolución femenil».

► Resultados Impact Wrestling – El entierro de PCO

[Before The Impact: PJ Black derrotó a Yuya Uemura para avanzar en el torneo por el Campeonato de la División X vacante]

Como apertura de la velada, Eddie Edwards, luego de culpabilizar a PCO del fin de Honor No More, retó al francocanadiense a una lucha en el desierto.

1 – Mike Bailey derrotó a Kenny King para avanzar en el torneo por el Campeonato de la División X vacante

Bailey logró llevarse la victoria in extremis tras reversar un Single Leg Boston Crab de King.

Gisele Shaw y VXS ya no volverán a luchar juntas.

Los Motor City Machine Guns advirtieron a Josh Alexander de que no debe fiarse de Bully Ray.

2 – Savannah Evans (con Tasha Steelz) derrotó a Jessicka (con Taya Valkyrie y Rosemary)

Con una Jessicka distraída, Evans aprovechó para endosarle un Full Nelson Slam y la consiguiente cuenta de tres.

Nuevo buen vídeo promocional sobre Killer Kelly.

Saliendo de una nevera, Joe Hendry retó a Brian Myers por el Campeonato de Medios Digitales Impact. Así se arman combates titulares.

3 – Eddie Edwards ¿derrotó? a PCO

Bajo modalidad cinematográfica, Edwards consiguió enterrar a PCO en mitad del desierto. Veremos quién lo encuentra. No creo que Tony Khan, porque el veterano tiene contrato con Impact hasta octubre de 2023.

4 – Sami Callihan derrotó a Eric Young por descalificación

Los esbirros de Young arruinaron el combate antes de que Callihan aplicase su Cactus Piledriver a Young, provocando la DQ. Dos de ellos, Alan Angels y Big Kon, como avanzamos en SUPERLUCHAS.

5 – Ace Austin derrotó a Moose

Austin quiso cobrarse venganza al saber que Moose fue el que lo atacó semanas atrás, y no Bully Ray. Y precisamente este distrajo a Moose para que Austin se llevara la victoria.

6 – Frankie Kazarian y Josh Alexander derrotaron a Aussie Open

El mejor encuentro del capítulo con mucha diferencia. Kazarian endosó su Cutter a Davis para la cuenta de tres.