Resultados IMPACT! Wrestling (26/05/2020) - Michael Elgin vs. Trey Miguel

Semana de peso esta última para Impact Wrestling, con el anuncio de que AXS TV emitirá un segundo programa como extra de cada episodio semanal: 'IMPACT in 60', a modo de celebración de los 18 años de la empresa. El primero, programado para el martes que viene, se titula 'Best of the Asylum Years', y estará centrado en los comienzos de la otrora TNA, con combates de AJ Styles o Raven. Más allá, los siguientes del mes de junio versarán sobre la División X, los mejores combates por el título mundial, el grupo Aces & Eights y las batallas más épicas del legendario Mick Foley.

Centrándonos en el producto principal, ayer tuvimos otro show cargado de acción, con dos combates de semifinales por el torneo que definirá al siguiente retador de Tessa Blanchard (desaparecida todavía de la programación) y una divertida defensa de The North al estilo "Final Deletion", dentro del "recinto" de The Deaners. Además, se anunció el fichaje de Deonna Purrazzo, como ya reportó mi compañero de SÚPER LUCHAS Ricardo Rendón.

► Resultados Impact Wrestling: la venganza de Sami Callihan

1 - Ace Austin derrotó a Hernandez para avanzar a la final del torneo por ser el siguiente retador al Campeonato Mundial Impact

"The Ace of Spades" fue más listo que Hernandez, y después de un continuado castigo sobre una de sus rodillas, finalmente el luchador más grande acabó sucumbiendo.

2 - Chris Bey venció a Cousin Jake

Poco a poco, Bey va en ascenso, aunque en esta ocasión, contó con la ayuda de Johnny Swinger. Tras el duelo, Willie Mack salió a hacer el salve a Jake. Parece haber en planes un Bey vs. Mack por el título de la División X.

3 - Kimber Lee batió a Havok por descalificación

Un breve pero buen choque, que sin embargo, también vio la intervención de un competidor externo, en este caso la misteriosa Nevaeh, quien evitó la presumible derrota de Havok.

4 - The North (Ethan Page y Josh Alexander) tumbaron a The Deaners (Cody Deaner y Wheels) para retener el Campeonato Mundial de Parejas Impact

Ruedas de tractor, cercas, un coche, una granja... Todos los elementos típicos del particular universo "redneck" de los Deaners estuvieron al servicio de los protagonistas. Sin embargo, los urbanitas canadienses fueron más listos en última instancia.

Honestly being run out of town by a furious mob with pitchforks is probably nothing new to @OfficialEGO and @Walking_Weapon. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/i1NNe51BCX — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) May 27, 2020

Deonna Purrazzo anuncia su llegada a Impact Wrestling.

5 - Trey Miguel venció a Michael Elgin para avanzar a la final del torneo por ser el siguiente retador al Campeonato Mundial Impact

El combate de la noche, y seguramente la sorpresa del año, pese a que por enésima vez en la velada una interrupción resultase clave. Sami Callihan distrajo a Elgin lo suficiente como para que Miguel le aplicara un Jacknife Roll-Up para la cuenta de tres. Tenemos final del torneo la semana que viene.