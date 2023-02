Resultados IMPACT! Wrestling (23 de febrero 2023) | Trey Miguel vs. Crazzy Steve

Pudo haber cerrado ayer Impact su capítulo televisivo con un segmento que vendiera alguno de los combates de No Surrender. Pero para regocijo de los fans de lo extremo, Impact quiso que Trey Miguel y Crazzy Steve fueran “main event” bajo estipulación “Monster’s Ball”; cuando ninguno de los dos tiene implicación anunciada en el show de esta noche.

Los 100 minutos anteriores contaron, claro está, con promoción de No Surrender, mediante luchas y vídeos, sin ningún nuevo encuentro añadido al cartel del especial. Pocos alardes en una correcta antesala para No Surrender, que debería dejarnos una gran noche luchística de viernes.

► Resultados Impact Wrestling – Un poco de “hardcore” antes de No Surrender

[Kevin Knight derrotó a Jack Price en Before The Impact]

1 – Motor City Machine Guns derrotaron a Jonathan Gresham y Mike Bailey

¿Quién creen que recibió la cuenta de tres? Gresham, que se quedó solo ante MCMG luego de gopear por error a Bailey. Así que quizás esto nos indique su victoria en No Surrender, donde irá en mano a mano contra “Speedball”. Muy buena apertura de episodio. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que encontrar una mala actuación de estos cuatro competidores.

Buen vídeo de recapitulación de la rivalidad Josh Alexander-Rich Swann, rivales en No Surrender por el Campeonato Mundial Impact.

Seguidamente, promo de Deonna Purrazzo, que dijo que Gisele Shaw saldrá de No Surrender con un brazo roto.

2 – Tommy Dreamer derrotó a Jason Hotch en un “Beat the Clock Challenge”

Dreamer y Bully Ray compitieron por ver quién hablaría primero en la batalla dialéctica que mantendrán en No Surrender (vía Busted Open Radio). Dreamer paró el cronómetro en 1:15. La credibilidad de los secuaces de Ray, ya por los suelos.

3 – Allysin Kay (con Marti Belle) derrotó a Taya Valkyrie (con Rosemary y Jessicka)

Kay y Belle lucharán contra The Death Dollz en No Surrender por el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts. Una distracción hizo que Valkyrie no viera venir el remate de Kay.

4 – Frankie Kazarian y Yuya Uemura derrotaron a The Design (Deaner y Callihan)

Una de cal y otra de arena está siendo por ahora el recorrido de The Design. Kazarian hizo rendir a Callihan vía Cross-Face Chickenwing, después de que Deaner negara el tag a “Death Machine”.

Gran vídeo para vender el Mickie James vs. Masha Slamovich de No Surrender.

5 – Bully Ray derrotó a Bhupinder Gujjar en un “Beat The Clock Challenge”

Apenas 45 segundos bastaron a Ray para poner de espaldas planas a Gujjar. Ray, por tanto, hablará primero en su batalla verbal contra Dreamer.

6 – Trey Miguel (c) derrotó a Crazzy Steve en un combate “Monster’s Ball” para retener el Campeonato de la División X

Divertido estelar, donde la sangre empezó a brotar pronto y Steve incluso puso una grapa sobre las partes pudendas de Miguel. Puede decirse que el Campeón de la División X sobrevivió, más que venció. La última secuencia del combate supuso un buen clímax extremo.