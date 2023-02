Resultados IMPACT! Wrestling (2 de febrero 2023) | The Design vs. Josh Alexander, Rich Swann, Frankie Kazarian y Yuya Uemura

Violent By Design fue una facción muy relevante durante sus primeros meses de vida, y The Design reproducen por ahora un camino similar. Con Sami Callihan como mayor figura, este cuarteto se estrenó ayer al completo sobre el ring, ante una agrupación un tanto aleatoria de gladiadores, liderada por Josh Alexander, ocupando el estelar del primer episodio televisivo de Impact Wrestling del mes de febrero.

No Surrender llega dentro de tres semanas, y la otrora TNA añadió nuevo combate al cartel, si bien los participantes aún están por determinarse. Por lo demás, sólo dos combates tuvieron una duración estimable. Paso atrás respecto al pasado jueves. Tampoco vamos a exigir ya que todos las ediciones televisivas sean sobresalientes, ¿no?

► Resultados Impact Wrestling – La redención de Callihan

[Jonathan Gresham derrotó a Aiden Prince en Before The Impact]

Tras el combate, Gresham retó a Mike Bailey para luchar en No Surrender. Scott D’Amore, haz tu magia. Así se concede importancia a un “kickoff”.

1 – Bullet Club (Ace Austin y Chris Bey) derrotaron a KUSHIDA y Kevin Knight

Forjado en LA Dojo de NJPW, he aquí el motivo de que Knight hiciera dupla con KUSHIDA. Pero también fuera de Japón el Bullet Club demuestra tener tomada la casa del león. Hubo un gran “spot” al final del encuentro, tras el cual Austin y Bey finiquitaron a Knight, quien tuvo una buena actuación.

Deaner avisó a Sami Callihan de que si The Design no salen vencedores en el estelar, su continuidad como miembro del grupo luciría incierta.

Steph De Lander (Persia Pirotta en su paso por WWE) debutará la semana que viene sobre la “Impact Zone”.

2 – Gisele Shaw (con Jai Vidal) derrotó a Savannah Evans

Tasha Steelz podría no volver a aparecer por Impact. Y sin ella, veremos qué es de Evans. Shaw, una vez acabó la lucha, habló de Steelz como una ex-Impact más, junto a Chelsea Green y The Influence. ¿Revelador?

Se armó un Kenny King vs. Johnny Swinger.

Steve Maclin demandó de nuevo una oportunidad titular y Santino Marella le informó de que enfrentará a Rhino y si sale ganador, competirá en No Surrender dentro de un Fatal 4-Way para determinar al siguiente retador por el Campeonato Mundial Impact.

3 – Crazzy Steve (con Black Taurus) derrotó a Sheldon Jean

Trey Miguel salió al ring y acabó probando su propia medicina. Steve quiere su Campeonato de la División X.

Raven recomendó a Santino Marella que le hiciera campeón en pos de aumentar los beneficios de la empresa. Marella le respondió que se lo pensaría.

Bully Ray y Mickie James compartieron segmento a continuación. La Campeona Mundial Impact, por supuesto, fue la técnica, y Tommy Dreamer tuvo que salvarla de una Powerbomb sobre una mesa “made in Ray”. El próximo jueves, James y Dreamer vs. Jason Hotch y John Skyler (los particulares “minions” de Ray).

Killer Kelly y Taylor Wilde, no me pregunten por qué, lucharán contra The Death Dollz dentro de seis días. Kelly merece más. Por si hacía falta decirlo, aquí bancamos a Killer Kelly.

4 – Kenny King derrotó a Johnny Swinger

Excusa para que King lanzara a posteriori una advertencia a todo el vestidor de Impact.

Bully Ray, aparentemente, quiso convencer a Masha Slamovich de hacer alianza para acabar con Mickie James. Slamovich respondió en ruso, aunque sepa hablar muy bien inglés.

Antes del estelar, segmento cómico. Matt Cardona y Brian Myers dedicaron vídeo a Joe Hendry, pero no tuvo el mismo efecto que los que hace el escocés.

5 – The Design (Deaner, Callihan, Angels y Kon) derrotó a Josh Alexander, Rich Swann, Frankie Kazarian y Yuya Uemura

No podían perder The Design en su estreno formal, que resultó interesante. Callihan, así, se redimió de su derrota en el “Golden Six Shooter”.