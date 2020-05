Sin rastro de Tessa Blanchard desde el pasado mes, monarca oficial de Impact Wrestling, esta compañía ya dio inicio hace una semana al torneo que determinará al siguiente retador de la gladiadora. Hernandez y Trey Miguel fueron los primeros semifinalistas confirmados, y en el episodio emitido en AXS TV ayer, se definieron a los otros dos, mediante dos buenos combates. E importante noticia de última hora hubo respecto a uno de ellos, pues Ace Austin sustituyó a Ken Shamrock, debido a la lesión sufrida por este tras el ataque recibido de parte de Michael Elgin el pasado miércoles.

Un capítulo muy centrado en la acción sobre el ring, prácticamente sin promos, que contó también con una nueva defensa de Moose del Campeonato Mundial TNA ante Suicide y una de Willie Mack del Campeonato de la División X, así como un choque de duplas cuyos ganadores retarán a The North por el título de esta división. Impact volvió a grabar desde los Sky Studios de Nashville (Tennessee), y de nuevo a puerta cerrada.

Mano a mano cargado de intervenciones del árbitro, quien en última instancia fue determinante para que Austin fuese más listo que Rhino y lograra la cuenta de tres.

Moose vuelve a vanagloriarse de la legitimidad de su reinado, y acepta darle una revancha a Suicide.

Nuevo fracaso para oVe, que enfureció a Madman Fulton, declarando que abandona el grupo. Parece que oVe ya es historia.

Notable intercambio de secuencias, donde pese a no salir con el brazo el alto, Romero y Larry D lucieron muy bien.

Peor combate que el primero que disputaron, y que, no obstante, una vez más se saldó con una victoria poco contundente de Moose. ¿Segunda revancha a la vista?

Excelente promo de Michael Elgin, comparándose con Muhammad Ali y Conor McGregor.

"I remember a time when Muhammad Ali said he would be the greatest boxing heavyweight champion and you hated it.



I remember a time when Conor McGregor said he was going to be the best fighter that there ever was and you hated it.



