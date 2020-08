Resultados IMPACT! Wrestling (18/08/2020) - Emergence, día 1

Tras los grandes números cosechados por Slammiversary 2020, la candencia de IMPACT! Wrestling se prolonga con Emergence, nuevo especial de dos noches en AXS TV que presentó un cartel muy interesante en su primera parte. Y finalmente el show, grabado de nuevo desde los Sky Studios de Nashville (Tennessee) no decepcionó, gracias a una duración moderada y al buen hacer de todos los implicados en las luchas.

Si la segunda parte está a la altura de esta, sin duda puede hablarse de uno de los eventos luchísticos más notables de este distópico año; pese a la irreparable falta de público, factor que a fin de cuentas me impide valorarlo bajo los parámetros naturales.

► Resultados Impact Wrestling: la noche de Rohit Raju

1 - Rohit Raju derrotó a Chris Bey (c) y TJP para coronarse Campeón de la División X

El show abrió con una sorpresa en toda regla, pues si bien estábamos asistiendo a un ascenso de Raju en los últimos meses, pocos esperaban que Bey perdiera el Campeonato de la División X menos de un mes después de arrebatárselo a Willie Mack en Slammiversary. Interesante la historia contada durante la contienda, pues hasta última hora, Raju y Bey se ayudaron mutuamente ante las embestidas de Perkins, quien llevó el peso del combate. Pero en última instancia, Raju no dejó pasar el tren de la victoria y planchó a Bey mediante un Double Stomp.

2 - Moose (c) venció a Trey Miguel para retener el Campeonato Mundial de Peso Completo TNA

El autoproclamado monarca se mostró intratable, y concedió poco margen a Miguel. Tal vez el menos brillante de los combates de este especial, debido a la debilidad mostrada por Miguel. Algo incoherente considerando que hace apenas tres meses dio bastante guerra a Michael Elgin, e incluso lo derrotó. En cualquier caso, un combate-catalizador, mera excusa para la intervención a posteriori de ECIII, llevándose consigo el título de Moose.

"I was elite before being elite was cool."



The @TheEricYoung we see today is him in his purest form. #Emergence #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/aPuph70PuU — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) August 19, 2020

Gran vídeo de tributo a la carrera de Eric Young en TNA, donde este deja unas curiosas declaraciones en referencia a AEW: "Yo era élite antes de que ser élite estuviese de moda".

Y nuevo "recado" de Brian Myers, el antiguo Curt Hawkins, a Vince McMahon: "Me asquea que las grandes decisiónes que se toman en esta industria vengan de un hombre de 70 años pasado de rosca".

3 - The Good Brothers batieron a Ace Austin y Madman Fulton

La esperada retribución de Luke Gallows y Karl Anderson se dio sin demasiados problemas para estos. Una cuestionable decisión creativa contra los jóvenes talentos, si bien supongo que no acabaremos viendo una nueva versión de la TNA de 2010. Apuntar que la cuenta de tres la recibió Austin, por lo que parece que Impact quiere proteger a Fulton de cara al futuro.

4 - Kylie Rae derrotó a Taya Valkyrie

Única lucha realizada en el escenario de la Wrestle House. Entretenida por las interacciones de Valkyrie y Rosemary, quien hizo de réferi, y el choque de personajes entre las contendientes.

5 - The Motor City Machine Guns (c) vencieron a The North para retener el Campeonato Mundial de Parejas Impact

Diría que incluso superior al excelente primer choque del pasado 21 de julio, jugándose con la redención de The North tras anular un Small Package, movida que dio la victoria a MCMG en dicho encuentro previo. Pero Chris Sabin y Alex Shelley lograron sacar del ring a Josh Alexander, la fuerza más dominante de la dupla de rudos, dejando a Ethan Page solo ante su Skull and Bones (remate que sigue pareciéndome poco contundente, la verdad).

He aquí el menú anunciado para el próximo martes.

CAMPEONATO KNOCKOUTS; IRON MAN DE 30 MINUTOS

Deonna Purrazzo (c) vs. Jordynne Grace

CAMPEONATO MUNDIAL IMPACT

Eddie Edwards (c) vs. rival por determinar

Willie Mack vs. Brian Myers

