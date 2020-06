Resultados IMPACT! Wrestling (16/06/2020) - Eddie Edwards vs. Ace Austin

Si pretendía generar ruido en torno a la próxima edición de su evento estrella, Slammiversary, Impact Wrestling lo está consiguiendo. Aunque para ello tenga que recurrir a nombres del pasado o a exluchadores de WWE. Hace dos semanas, se sugirió la llegada de varios nombres recientemente despedidos por la compañía de Vince McMahon, y Rhino ya jugó concretamente con una reunión con Heath Slater, compañero de duplas años atrás.

Y ayer, Impact volvió a cerrar el foco sobre uno de los talentos desechados por el gigante estadounidense, aunque de notorio pasado en sus filas: Ethan Carter III. Además, al final del show emitido a través de AXS TV, la empresa de Anthem anunció que al menos un antiguo campeón mundial tendrá protagonismo en el PPV del próximo 18 de julio.

Todo, mientras las últimas noticias acerca de Tessa Blanchard ponen en duda su regreso a las pantallas. No obstante, Impact continúa construyendo ese Fatal 5-Way en el que la gladiadora defenderá su cetro. Eddie Edwards y Ace Austin, dos de los participantes, se midieron ayer en una notable lucha callejera como estelar.

► Resultados Impact Wrestling: Ethan Carter III al acecho

1 - The North (c) vs. vencieron a The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) para retener el Campeonato Mundial de Parejas Impact

Ethan Page y Josh Alexander demuestran otra semana más su dominio, esta vez ya sobre el ring de los Skyway Studios de Nashville. Y en un gesto irónico, Page se quejó de que su victoria no tuviera público presente.

The North expected the entire locker room to be watching their match...not quite the case. #IMPACTonAXSTV @OfficialEGO @Walking_Weapon pic.twitter.com/xkhh5fwXse — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) June 17, 2020

Nuevo ataque entre bastidores al pobre Trey Miguel.

2 - Nevaeh derrotó a Kimber Lee

Duelo poco brillante, que sirvió de estreno competitivo para Nevaeh. El manejo de Lee por ahora está siendo pésimo.

3 - Rhino batió a Rohit Raju

Nueva exhibición de calidad de Raju... y nueva derrota para él ante una vieja gloria.

4 - Moose (c) tumbó a Hernandez para retener el Campeonato Mundial TNA

Supongo que esta exposición de Hernandez se debe quizás a la coyuntura actual de un elenco reducido, pero al igual que ocurre con Rhino, el latino ya no está para competir en televisión. Aunque lo interesante vino justo después de concluir la contienda, ya que sonó la antigua música de entrada de Ethan Carter III.

5 - Reno Scum (Luster The Legend y Adam Thornstowe) vencieron a XXXL

Acey Romero y Larry D van en caída libre, y desde 2020, sólo acumulan dos victorias.

Interesante viñeta sobre Deonna Purrazo, quien parece recibirá pronto una oportunidad titular por el oro que porta Jordynne Grace.

"I know that I'm the best damn womens technical wrestler in the world." @DeonnaPurrazzo traveled the world to prepare for taking over the Knockouts Division. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/grGz0DXHDR — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) June 17, 2020

6 - Ace Austin derrotó a Eddie Edwards en una Lucha Callejera

Y si XXXL van en caída, el 2020 de Austin está siendo por ahora espectacular, y no me extrañaría que se coronase Campeón Mundial Impact en Slammiversary. Aquí, la intervención de Madman Fulton, desligado definitivamente de oVe, resultó decisiva. Minutos antes, por cierto, de un "spot" de esos que acortan carreras.