Resultados IMPACT! Wrestling (11/02/2020) - Taya Valkyrie vs. Jordynne Grace

Por tercera y última vez (de momento), Impact Wrestling hace base en el Frontón de Ciudad de México para las grabaciones de su programa semanal emitido vía AXS TV. Y de nuevo, presentó un episodio disfrutable, con un total de seis combates, siendo el estelar un Taya Valkyrie vs. Jordynne Grace por el Campeonato Knockouts, donde la retadora se coronó: un final del reinado de «La Güera Loca» que disparó los rumores sobre su salida de la compañía (para seguir los pasos de su esposo, John Morrison), pero a los que Valkyrie puso fin.

► Resultados Impact Wrestling: la caída de la valkiria

1 – Michael Elgin derrotó a Eddie Edwards en el segundo combate de la serie al mejor de cinco

«The Unbreakable» lució mucho más dominante que el primer duelo de la serie, siempre un paso por delante de Edwards, hasta aplicar su Elgin Bomb, poniendo ya el marcador particular en 2-0. A pesar de ser ya el tercer mano a mano en menos de un mes, siempre es un placer ver a estos dos batirse el cobre.

2 – Madman Fulton batió a Daga

Típico David vs. Goliath, aunque no tan brillante a causa al todavía «verdor» de Fulton, quien con su Better Than Baron y la distracción de los hermanos Crist logró consumar la cuenta de tres sobre Daga.

3 – Fallah Bahh (con TJP) venció a Ethan Page (con Josh Alexander)

Mediante un Roll-Up Bahh se hizo con una sorpresiva victoria, por lo que junto a TJP, tendrán futura oportunidad por el Campeonato de Parejas Impact que porta The North.

4 – RVD (con Katie Forbes) derrotó a Joey Ryan

El ex-ECW, ayudado por Forbes, contrarrestó el Dick Flip de Ryan, para endosarle después su Five Star Frog Splash. Poco a poco, Van Dam se está convirtiendo en uno de los rudos más divertidos de ver en Impact Wrestling, compensando su merma física.

La historia de Susie/Su Yung continúa… para oprobio de James Mitchell, quien tras ser ahorcado regresa al Undead Realm.

Finally..@MinisterReal is locked back inside the Undead Realm.. Father will have him punished for his failure..@FearHavok is left alone with the Bride @realsuyung.. Vengeance is nearly complete.. #IMPACTonAXSTV –#DemonAssassin pic.twitter.com/o5iLMrtDc3 — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) February 12, 2020

5 – Willie Mack vs. Mahabali Shera (con Desi Hit Squad) acabó sin resultado

Rohit Raju ataca a Mack y la ayuda de Johnny Swinger lleva a un combate por parejas.

6 – Desi Hit Squad vencieron a Willie Mack y Johnny Swinger

Como era previsible, Swinger recibió la cuenta de tres de parte de Shera.

Promo de Tessa Blanchard sobre su próximo combate contra Ace Austin.

"I kinda like a girl with daddy issues." @The_Ace_Austin was just asking for @Tess_Blanchard to punch him in the face. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/lfJhaw6SZK — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) February 12, 2020

7 – Jordynne Grace batió a Taya Valkyrie (con John E. Bravo) por el Campeonato de Knockouts

Las triquiñuelas de Valkyrie junto a Bravo no fueron suficientes para conservar su cetro, y en una disputada lucha, finalmente Grace superó los obstáculos. El reinado de Valkyrie concluye tras 377 días.