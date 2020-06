Resultados IMPACT! Wrestling (02/06/2020) - Nuevo retador al título mundial

Acompañado de varias noticias de peso sobre Impact Wrestling llegó ayer el nuevo episodio de la compañía emitido en AXS TV. En primer lugar, la ausencia de Tessa Blanchard de las más recientes grabaciones realizadas en Nashville (Tennessee), desde los Skyline Studios, según desveló PWInsider. Y sin fecha clara para su regreso. Una situación que pone en duda la dirección de las historias actuales, pues el show que nos ocupa tuvo de estelar un choque para definir quién sería el siguiente contendiente al Campeonato Mundial Impact.

Por otra parte, la promo lanzada justo después del final de la emisión que está dando mucho de qué hablar, pues además de suponer oficialmente el anuncio de Slammiversary XVIII, se juega con la posibilidad de que antiguos nombres de su plantilla que recientemente dijeron adiós a WWE regresen para la gran cita.

Y en tercer lugar, el segundo programa de Impact Wrestling en AXS TV, denominado 'IMPACT 60', que tuvo la pasada noche su estreno, enfocado sobre los primeros años de la otrora TNA , con combates de AJ Styles, Raven y otros nombres ilustres.

La velada abre con una dedicatoria a George Floyd y su familia.

Primera derrota para Rae en Impact, quien sucumbió a la buena sintonía de la dupla de rudas.

Moose interrumpió una promo de Ace Austin, quien enfrentaría a Trey Miguel en la final del torneo por ser el próximo retador de Tessa Blanchard. El autodenominado Campeón Mundial TNA le ofrece una oportunidad por su título, y deja a Austin pensativa. He aquí quizás la vía que se tome ante la baja de Blanchard.

Parece que una mera excusa a fin de trazar una separación de los hermanos Crist, pues Ryan ofreció a Jake unirse a #CancelCulture, y este golpeó a Dave, quien intentaba convencerlo de lo contrario.

Un buen combate, obviando que Stevens casi se rompe el cuello en una secuencia. Raju aplicó su Double Stomp para la victoria y tras una breve promo, Rhino

lo atacó con su Gore.

En una nueva entrega de 'Locker Room Talk', con Madison Rayne y Johnny Swinger, este último alabó a su invitado, Chris Bey, que también será su compañero de dupla la semana que viene.

Notable encuentro, muy parejo, que tuvo también toques de comedia. Destacable final, donde parecía que TJP haría rendir a Xavier y la ayuda de Wents logró que reversara el Ankle Lock en un puente para la cuenta de tres.

Michael Elgin y Ken Shamrock tuvieron trifulca antes del estelar de la noche, debido a la intervención de "The Death Machine" la pasada semana, costándole al "Unbreakable" el pase a la final del torneo.

Cuando iba a salir al ring, Trey Miguel, oponente original de Austin, fue atacado por alguien de identidad desconocida, dejándolo incapacitado para luchar. Scott D'Amore ofreció entonces a Wentz ser el sustituto. Y este no pudo con el gran momento en que se encuentra Austin.

You never know where future endeavors may lead.



Slammiversary is Saturday, July 18th LIVE on PPV. #Slammiversary pic.twitter.com/MBezL1HIOW