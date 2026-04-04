De nuevo con The Garage en Glasgow (Escocia) como escenario, Insane Championship Wrestling celebró este pasado domingo 29 de marzo su segundo evento de 2026, So’s Yer Maw III: And Yer Da As Well.

Rhio y Leyton Buzzard estelarizaron la cita, con la primera poniendo sobre la mesa el Campeonato Mundial ICW ante el segundo.

También se defendieron otros dos campeonatos de la promotora. Wolfgang buscó conservar el Campeonato Zero-G frente a Judas Grey y Arcade Violence (Jake Lawless & Brody Turnbull) intentaron hacer lo propio con el Campeonato de Parejas en choque contra KOE (Marcus & Adam King) y The Dangerous Brothers (Kez Evans & BT Gunn).

Completando el cartel, hubo duelo «Last Man Standing» entre Dylan Thorn y Jason Reed por una oportunidad al Campeonato Mundial ICW, Craig Anthony y Austin Brookes batallaron para determinar aspirante al Campeonato Zero-G, Mark Coffey se midió a Saxon Huxley, Molly Spartan a Daisy Jenkins y Lewis Girvan a Lost Boy Aspen.

ICW So’s Yer Maw III: And Yer Da As Well pudo seguirse en directo vía TrillerTV, donde está disponible para su visionado.

► Maletín a la fuga

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO ZERO-G ICW: Austin Brookes derrotó a Craig Anthony .

. Molly Spartan derrotó a Daisy Jenkins .

. CAMPEONATO DE PAREJAS ICW, LUCHA A TRES BANDAS: The Dangerous Brothers (Kez Evans & BT Gunn) derrotaron a Arcade Violence (Jake Lawless & Brody Turnbull)(c) y KOE (Marcus & Adam King) para ganar el título . Cuarta conquista de este oro en la carrera del veterano Gunn, que ya lo portó junto a Chris Renfrew. Arcade Violence fueron destronados tras 209 días de ostentación.

. Cuarta conquista de este oro en la carrera del veterano Gunn, que ya lo portó junto a Chris Renfrew. Arcade Violence fueron destronados tras 209 días de ostentación. Landon Riley y Theo Doros derrotaron a Ben Rodgers y Jack Ripley (con Natasha Swann) . Lucha no anunciada de antemano.

. Lucha no anunciada de antemano. OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO MUNDIAL ICW, LAST MAN STANDING: Dylan Thorn vs Jason Reed acabó en empate. Ambos sucumbieran al conteo de 10.

Ambos sucumbieran al conteo de 10. Mark Coffey derrotó a Saxon Huxley . En las postrimerías, Landon Riley atacó a Coffey y le robó el maletín Square Go!

. En las postrimerías, Landon Riley atacó a Coffey y le robó el maletín Square Go! CAMPEONATO ZERO-G ICW: Wolfgang (c) derrotó a Judas Grey para retener el título . Wolfgang supera ya lo cinco meses como monarca.

. Wolfgang supera ya lo cinco meses como monarca. Lewis Girvan vs. Lost Boy Aspen no llegó oficialmente a disputarse porque antes de sonar la campana Lewis y su hermano Fraser apalizaron a Aspen.

CAMPEONATO MUNDIAL ICW: Rhio (c) derrotó a Leyton Buzzard para retener el título. En el poscombate, Landon Riley intentó canjear el maletín Square Go!, pero Mark Coffey se opuso e hizo huir a Riley. Rhio supera ya los siete meses como monarca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Insane Championship Wrestling (@insanechampionshipwrestling)