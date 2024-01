La compañía de lucha libre independiente ICW No Holds Barred presentó su evento SPO’s Battle Of The Tough Guys Show One, el cual se llevo a cabo el 30 de diciembre, desde The White Eagle in Worcester, Massachusetts. El evento se transmitió en vivo por IWTV.

En ICW No Holds Barred, los luchadores compiten en una variedad de combates y luchas, utilizando diferentes técnicas y habilidades para ganar, y el título del evento sugiere que los luchadores están preparados para enfrentar cualquier desafío y adaptarse a cualquier situación.

► Resultados ICW No Holds Barred

Opening Round Match: Kevin Ku venció a MM3 Opening Round Match: Kristian Ross venció a Chris Bradley Opening Round Match: Matt Makowski venció a Dominic Garrini Opening Round Match for the ICW American Deathmatch Championship: HoodFoot retuvo ante Bojack Opening Round Match: Tommy Vendetta venció a Hardway Heeter Opening Round Match: Brandon Kirk venció a Colby Corino Opening Round Match: Kaplan venció a Joshua Bishop Opening Round Match: Jaden Newman venció a Matt Tremont