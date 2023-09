La compañía de lucha libre independiente ICW No Holds Barred presentó su evento volume 52, desde The H2O Wrestling Center en Williamstown, New Jersey. El evento se transmitió en vivo por independentwrestling.tv.

“ICW No Holds Barred” es un evento de lucha libre que se llevó a cabo el 23 de septiembre de 2023. Los luchadores compiten en una variedad de combates y luchas, utilizando diferentes técnicas y habilidades para ganar, y el título del evento sugiere que los luchadores están preparados para enfrentar cualquier desafío y adaptarse a cualquier situación.

► Resultados ICW No Holds Barred

Hardcore Match: Tommy Vendetta (w/Darren McCarthy) venció a Colby Corino

Death Match: Otis Cogar venció a Casanova Valentine

Death Match: John Wayne Murdoch venció a Malcolm Monroe III

Death Match: Atticus Cogar venció a Danny Demanto

Death Match: Eric Ryan venció a Dr. Redacted

Death Match: Matt Tremont venció a Reed Bentley

ICW American Deathmatch World Title Death Match: Hoodfoot retuvo ante Brandon Kirk