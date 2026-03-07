Resultados House of Glory | Turf Wars

La compañía de lucha libre independiente House of Glory Wrestling presentó su evento HOG Turf Wars, el cual se llevo a cabo el 6 de marzo 2026, desde Logan Square Auditorium, Chicago, Illinois, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TrillerTV+.

El 6 de marzo de 2026, la empresa independiente House of Glory llevó su espectáculo Turf Wars hasta el Logan Square Auditorium de Chicago, una velada cargada de intensidad donde el talento internacional y las rivalidades de la casa chocaron.

Resultados House of Glory

Myron Reed (w/Killer Kelly) venció a Ken Broadway Daron Richardson venció a JJ Doze CAMPEONATO FEMENIL HOG: Shotzi Blackheart (c) retuvo ante Killer Kelly Gringo Loco venció a Trik Davis CAMPEONATO CROWN JEWEL HOG: Zilla Fatu (c) retuvo ante Bishop Dyer Private Party (Isiah Kassidy & Marq Quen) vencieron a Bang And Matthews (August Matthews & Davey Bang) CAMPEONATO PESO COMPLETO HOG: Charles Mason (c) vs. Bryan Keith – No Contest

Turf Wars 2026 fue un evento sólido para House of Glory, combinando estrellas reconocidas, talento emergente y combates intensos que mantuvieron la energía del público durante toda la velada. Chicago respondió con entusiasmo, y el show dejó claro que la promotora continúa consolidándose como uno de los escenarios más interesantes del circuito independiente estadounidense. Puntuación 7.5/10