En un fin de semana movido para la lucha libre europea, ayer 11 de diciembre le tocó el turno a GWF de iniciar 2026, con nueva edición de su evento Strike First, Strike Hard, desde el Festsaal Kreuzberg de Berlín (Alemania).

Como ya comentamos, Carlito fue el principal punto promocional del show, defendiendo el Campeonato de Berlín frente a Ahura, tras hacerse con esta presea el pasado octubre en el evento Blockbuster.

Completando el cartel, Sunshine Machine pusieron sobre la mesa el Campeonato de Parejas GWF, o más bien por encima de unas escaleras, ante The Grind (Laurance Roman y Nick Schreier), Prospects (Georg Asgolar y D-Nice) y Quick & Dirty (Hugo Brand y Niklas Bock); Cory Zero y Joshua Amaru hicieron lo propio con el Campeonato de Parejas Mixtas GWF frente a Jane Nero y Erkan Sulcani; Peter Tihanyi enfrentó a Metehan, Toni Harting se midió a Kouga (Owadasan) y hubo una batalla de rap entre Fast Time Moodo y el rapero Silla.

GWF Strike First, Strike Hard 2026 pudo verse en directo y de forma gratuita a través del canal de YouTube de la promotora.

► La manzana de la discordia

[KICKOFF]

Shaqiri derrotó a Abdul Kenan.



[SHOW PRINCIPAL]

CAMPEONATO DE PAREJAS GWF, LUCHA DE ESCALERAS: Sunshine Machine (TK Cooper y Chuck Mambo) (c) derrotaron a The Grind (Laurance Roman y Nick Schreier), Blutsbrüder Prospects (Georg Asgolar y D-Nice) y Quick & Dirty (Hugo Brand y Niklas Bock) para retener el título . Estuvo gracioso el principio porque The Grind salieron con palos de kendo pensando que así alcanzarían las correas, aunque todo se reveló respondía al miedo a las alturas de Schreier. Los campeones, una vez más, completos favoritos del público siendo ingleses, algo que nunca pasaría en el fútbol. Bock, al que intuyo habrá que seguir de cerca (apenas dos años de trayectoria competitiva), dejó los spots más espectaculares junto con Mambo. En los compases finales, Blusbrüder se las prometían felices, con Asgolar y D-Nice sobre la escalera (única utilizada durante toda la lucha), pero Mambo los tiró de las alturas y él mismo se hizo con los oros, tras una última oposición de Roman en el peldaño más alto. 13 minutos que dejaron con ganas de más.

Toni Harting derrotó a Kouga . Hubo un vistoso intercambio de patadas y en general se combinaron bien el alemán y el nipón, con una secuencia muy aguda en la que Harting aplicó un piquete de ojos sobre Kouga luego de distraer a la réferi para lanzar su Discus Lariat, pero esta se mostró de inicio reticente a hacer el conteo de tres, propiciando que el luchador de NOAH rompiera el pin. Sin embargo, Harting no se despistó y acabó de rematar a Kouga con su Double Underhook Piledriver y entonces sí, la cuenta de tres fue efectiva. Harting venía de perder ante Ahura en Final Countdown y aquí recuperó un poco de comba.

LUCHA A CUATRO BANDAS: Pascal Spalter derrotó a Sorani, Aytac Bahar y Zoltan . Que un servidor supiera, esta contienda no fue anunciada de antemano. Spalter, principal favorito del público, ejecutó el pin sobre Sorani, quien se había mostrado dominante durante toda la lucha, luego de un Olympic Slam. Pahlevan Nima atacó a Spalter tras el combate, ayudado por Sorani, pues ambos son integrantes de Der Clan. Spalter volvió a vestidores tocado de la rodilla izquierda.

A continuación, se produjo la batalla de rap entre Fast Time Moodo y Silla. No conocía las artes rapsódicas de Silla, pero Moodo tuvo más «flow», y eso que se supone que lo suyo son las luchas, no las rimas. Al final, menos mal que no se alargaron mucho, Silla dijo algo que no gustó a Moodo y recibió una Superkick. Axel Tischer hizo el salve. Y se armó combate.

Fast Time Moodo derrotó a Axel Tischer . Curioso enfrentamiento para quien estuviera acostumbrado a verlos formar dupla (KxS) fuera de GWF. Luego de un piquete de ojos cuando estaba a punto de recibir una Powerbomb, Moodo tumbó al ex-WWE con su Black Belt Kick y lo puso de espaldas planas. Noche redonda para el rudo, quien debería encaminarse hacia el Campeonato Mundial GWF.

Virgile Defour anunció a Bitterwseet Josh, Lil Marz y SAnitY (Axel Tischer y Big Damo) para Global Warning, siguiente cita de GWF (7 de febrero).

Peter Tihanyi vs. Metehan acabó sin resultado por doble DQ . Metehan tuvo muchos gestos rudos, como apoyarse en la tercera cuerda para aplicar un Octopus, hasta que el réferi se dio cuenta y estuvo a punto de descalificarlo. La frustración de Tihanyi por las ruderías de Metehan fue in crescendo, enzarzándose ambos en una golpiza donde tiraron al árbitro al suelo, quien intentaba separarlos. Así llegó la doble descalificación y Metehan tumbó al colegiado por ello. Tihanyi fue otra vez contra el otrora Teoman y este huyó. Pese a la resolución, buen combate, que es de suponer vea revancha.

CAMPEONATO DE PAREJAS MIXTAS GWF: Cory Zero y Joshua Amaru (c) derrotaron a Blutsbrüder (Jane Nero y Erkan Sulcani) para retener el título . Aunque fue una lucha intergénero, se evitó casi por completo el choque directo hombre vs. mujer, y las féminas tuvieron más minutos que los hombres sobre el ring. Mucho trampeo de los integrantes de Blutsbrüder, golpetazo incluido con uno de los cinturones en liza sobre Amaru, pero Zero rompió el pin. Dije que se evitó el choque directo casi por completo, porque en la última secuencia, Zero aplicó una Powerbomb a Sulcani cuando el rudo estaba en un esquinero atacando a Amaru y este lo puso de espaldas planas tras su remate (un sostén de bombero transicionado en Powerbomb, similar al Luna Landing de Dani Luna). Primera defensa televisada de Zero y Amaru desde que conquistaran sus correas en el último aniversario de GWF.

. Aunque fue una lucha intergénero, se evitó casi por completo el choque directo hombre vs. mujer, y las féminas tuvieron más minutos que los hombres sobre el ring. Mucho trampeo de los integrantes de Blutsbrüder, golpetazo incluido con uno de los cinturones en liza sobre Amaru, pero Zero rompió el pin. Dije que se evitó el choque directo casi por completo, porque en la última secuencia, Zero aplicó una Powerbomb a Sulcani cuando el rudo estaba en un esquinero atacando a Amaru y este lo puso de espaldas planas tras su remate (un sostén de bombero transicionado en Powerbomb, similar al Luna Landing de Dani Luna). Primera defensa televisada de Zero y Amaru desde que conquistaran sus correas en el último aniversario de GWF. CAMPEONATO DE BERLÍN GWF: Ahura derrotó a Carlito (c) para ganar el título . Ahura logró enfadar a Carlito con su chulería desde el inicio y básicamente todas sus ofensivas tuvieron la finalidad de burlarse del veterano. Pasaron varios minutos brawleando fuera del ring cerca de las primeras filas, para regocijo de los presentes. Carlito quiso usar su manzana, Ahura se la arrebató para darle un mordisco, pero el puertorriqueño pudo evitarlo. Eventualmente, Ahura le pegó el mordisco de marras, escupiendo los restos sobre la réferi y esto hizo que la rodada de espaldas de Carlito se quedara sin cuenta. Todavía con la rencilla aturdida, Ahura le hizo un piquete de ojos a Carlito, le endosó un Lariat y finalmente su Salamandra para recuperar un oro que portó por primera vez en 2024. El duelo dio lo que prometía. Pueden decir lo que quieran sobre Carlito, pero pocos tipos consiguen generar tanta reacción con tan poco. Todo un icono de la lucha de las últimas dos décadas.

Como epílogo, Ahura, micro en mano, dijo que Carlito se había ganado su respeto, pero de nuevo fue una burla. Carlito, por fin, acabó escupiéndole la manzana. Tachán. La velada cerró con Carlito despidiéndose entre aplausos. Fue bonito mientras duró.

⇒ Raro resulta ver un «cinco estrellas», como diría Dave Meltzer, en GWF. Y con todo, sus shows resultan muy disfrutables por ofrecer unos combates frescos, que siempre buscan salirse de lo visto en la mayoría de productos, aunque siempre bajo los cánones de la clásica lucha libre europea; esa que no rehúye el tono cómico. Motivo, tal vez, de que Carlito haya encajado también bajo los focos de GWF. Su derrota es probablemente lo más positivo que sacar de Strike First, Strike Hard, pues situó de nuevo a Ahura en puestos relevantes, quien intuyo está destinado al Campeonato Mundial GWF. La promotora dispone un panorama muy interesante en su inicio de 2026.

7/10

