► El legado de Rambo

Fast Time Moodo abrió el show, sentándose en una silla en mitad del ring, cerveza en mano. Moodo recordó que pese a perder el Campeonato de Berlín frente a Carlito, seguía siendo el mejor luchador de Alemania.

RETO ABIERTO: Big Damo derrotó a Fast Time Moodo . Damo fue presentado por un rapero, Shaho Casado, que acabó siendo decisivo, porque evitó que Moodo utilizara una guitarra escondida bajo el ring y seguidamente se la estampó en la cabeza como si de Honky Tonk Man se tratara. Damo sólo tuvo que ponerse encima de Moodo para llevarse la victoria en un combate que no benefició a ninguno de los implicados. Tal vez esta mala racha de Moodo sea una maniobra de despiste y pronto el «Rotten» acabe coronándose Campeón Mundial GWF. En cualquier caso, Moodo merece algo más.

. Damo fue presentado por un rapero, Shaho Casado, que acabó siendo decisivo, porque evitó que Moodo utilizara una guitarra escondida bajo el ring y seguidamente se la estampó en la cabeza como si de Honky Tonk Man se tratara. Damo sólo tuvo que ponerse encima de Moodo para llevarse la victoria en un combate que no benefició a ninguno de los implicados. Tal vez esta mala racha de Moodo sea una maniobra de despiste y pronto el «Rotten» acabe coronándose Campeón Mundial GWF. En cualquier caso, Moodo merece algo más. LUCHA A TRES BANDAS: Ahura derrotó a Toni Harting y Aytac Bahar . Entretenido baile el que conjuntaron aquí los protagonistas, con Ahura robándose los focos no sólo por el resultado en sí, sino por su desempeño y el carisma que destila cada vez que tiene ocasión, poniéndose la chaqueta de Bahar y las pieles de Harting antes de que sonara la campana de inicio o pidiéndole a un espectador en silla de ruedas eléctrica que atropellara a Bahar (afortunadamente, el seguidor no lo hizo). Y suyo fue el «spot» de la noche, cuando hizo un Springboard sobre la tercera cuerda hacia fuera del ring, donde se encontraban sus rivales, y al vuelo agarró una silla que Harting le había lanzado para caer sobre ellos tras un tornillo en el aire. Finalmente, Harting tumbó a Bahar mediante un Butterfly Piledriver y se encontró con un sillazo directo a la cabeza, quedando grogui. Ahura lo puso encima de Bahar y ejecutó sobre ambos la cuenta de tres.

. Entretenido baile el que conjuntaron aquí los protagonistas, con Ahura robándose los focos no sólo por el resultado en sí, sino por su desempeño y el carisma que destila cada vez que tiene ocasión, poniéndose la chaqueta de Bahar y las pieles de Harting antes de que sonara la campana de inicio o pidiéndole a un espectador en silla de ruedas eléctrica que atropellara a Bahar (afortunadamente, el seguidor no lo hizo). Y suyo fue el «spot» de la noche, cuando hizo un Springboard sobre la tercera cuerda hacia fuera del ring, donde se encontraban sus rivales, y al vuelo agarró una silla que Harting le había lanzado para caer sobre ellos tras un tornillo en el aire. Finalmente, Harting tumbó a Bahar mediante un Butterfly Piledriver y se encontró con un sillazo directo a la cabeza, quedando grogui. Ahura lo puso encima de Bahar y ejecutó sobre ambos la cuenta de tres. CAMPEONATO DE PAREJAS MIXTAS GWF: Cory Zero y Joshua Amaru derrotaron a Team Blackout (Stephanie Maze y Laurance Roman) (c) para ganar el título . Zero debutó con este combate en GWF, y lo cierto es que estuvo diseñado en pos de su lucimiento, quien pudo mostrar algunas de sus movidas más espectaculares y lució a años luz de Maze, con la que casi tuvo que cargar durante bastantes minutos. Se evitó el contacto entre géneros (algo que siempre me ha parecido absurdo si tienes un título de parejas mixtas), excepto en el último compás, cuando Roman agarró a Zero para que Maze le agenciara una Roundhose Kick. El problema es que Maze se la acabó endosando a Roman por error, y el desconcierto lo acabó aprovechando la francesa para tumbar a la alemana con su Rope-Walk Moonsault y ponerla de espaldas planas. Maze y Roman llevaban 119 días como monarcas. Para Zero y Amaru, la mayor victoria de sus carreras hasta ahora.

. Zero debutó con este combate en GWF, y lo cierto es que estuvo diseñado en pos de su lucimiento, quien pudo mostrar algunas de sus movidas más espectaculares y lució a años luz de Maze, con la que casi tuvo que cargar durante bastantes minutos. Se evitó el contacto entre géneros (algo que siempre me ha parecido absurdo si tienes un título de parejas mixtas), excepto en el último compás, cuando Roman agarró a Zero para que Maze le agenciara una Roundhose Kick. El problema es que Maze se la acabó endosando a Roman por error, y el desconcierto lo acabó aprovechando la francesa para tumbar a la alemana con su Rope-Walk Moonsault y ponerla de espaldas planas. Maze y Roman llevaban 119 días como monarcas. Para Zero y Amaru, la mayor victoria de sus carreras hasta ahora. Peter Tihanyi derrotó a Mustafa Ali . Mucha cordialidad en los prolegómenos y en el inicio del show, hasta que ambos se agarraron del pelo durante un lance y la cosa ya empezó a ponerse menos amistosa, con Ali dejando algunos gestos rudos, como decirle a Tihanyi que los cánticos de «This Is Awesome» no eran por él. Hubo un final falso, tras consumarse una cuenta de tres sobre Ali cuando este tocaba las cuerdas, y hasta la música de Tihanyi sonó en la arena indicando la victoria del húngaro. Habría que esperar algunos minutos, de nuevo con Ali teniendo el control del combate luego de aplicar un devastador Martinete, para presenciar el triunfo rotundo de Tihanyi, quien sorprendió al luchador de TNA con un súbito pin antes de que este le obsequiara con otro Martinete. En las postrimerías, Ali confesó que había luchado sin el alta médica, lesionado de la ingle, sólo por permitir que Tihanyi tuviera su revancha. Ali dijo que esperaba tener una re-revancha con los dos sanos. Lógicamente, se marchó ovacionado. El compromiso que Ali Live muestra en cualquiera de sus compromisos «indies» es ejemplar.

. Mucha cordialidad en los prolegómenos y en el inicio del show, hasta que ambos se agarraron del pelo durante un lance y la cosa ya empezó a ponerse menos amistosa, con Ali dejando algunos gestos rudos, como decirle a Tihanyi que los cánticos de «This Is Awesome» no eran por él. Hubo un final falso, tras consumarse una cuenta de tres sobre Ali cuando este tocaba las cuerdas, y hasta la música de Tihanyi sonó en la arena indicando la victoria del húngaro. Habría que esperar algunos minutos, de nuevo con Ali teniendo el control del combate luego de aplicar un devastador Martinete, para presenciar el triunfo rotundo de Tihanyi, quien sorprendió al luchador de TNA con un súbito pin antes de que este le obsequiara con otro Martinete. En las postrimerías, Ali confesó que había luchado sin el alta médica, lesionado de la ingle, sólo por permitir que Tihanyi tuviera su revancha. Ali dijo que esperaba tener una re-revancha con los dos sanos. Lógicamente, se marchó ovacionado. El compromiso que Ali Live muestra en cualquiera de sus compromisos «indies» es ejemplar. CAMPEONATO DE PAREJAS GWF: Sunshine Machine (TK Cooper y Chuck Mambo) (c) derrotaron a Gulyás Bros (Attila y Vilmos Gulyás) para retener el título . No sé si GWF patinó aquí un poco con el reparto de tiempo (apenas nueve minutos de defensa), pero en cualquier caso, no lució como una de peso, pues ni siquiera hubo algún momento donde el reinado de Sunshine Machine pareciera estar amenazado, con al menos un falso final. No quiero decir que los Gulyás parezcan una dupla débil, sino que simplemente el combate no se desarrolló de tal manera. La dinamicidad mostrada por los campeones fue demasiado para los retadores y un último «hot tag» a Mambo dispuso el final: solito, tumbó a los hermanos y preparó a Attila para que Cooper cayera sobre este con un codazo desde la tercera cuerda y lo cubriera.

. No sé si GWF patinó aquí un poco con el reparto de tiempo (apenas nueve minutos de defensa), pero en cualquier caso, no lució como una de peso, pues ni siquiera hubo algún momento donde el reinado de Sunshine Machine pareciera estar amenazado, con al menos un falso final. No quiero decir que los Gulyás parezcan una dupla débil, sino que simplemente el combate no se desarrolló de tal manera. La dinamicidad mostrada por los campeones fue demasiado para los retadores y un último «hot tag» a Mambo dispuso el final: solito, tumbó a los hermanos y preparó a Attila para que Cooper cayera sobre este con un codazo desde la tercera cuerda y lo cubriera. CAMPEONATO FEMENIL GWF Y CAMPEONATO INDEPENDIENTE FEMENIL, FALLS COUNT ANYWHERE: Jane Nero (c) derrotó a Katey Harvey (c) para ganar el segundo título . Blue Nikita ejerció de réferi especial, aunque su presencia realmente fue anecdótica. Divertido choque entre campeonas aquí, obviando el contraste «novel (Nero) vs. veterana (Harvey)», por tener la forma de un «brawl» durante buena parte del cuarto de hora que duró, algo no demasiado habitual en luchas femeniles, llevando las hostialidades al stage y el backstage, algo inusual en GWF (Nero estuvo cerca de meter la cabeza de Harvey en un inodoro). Y pasando por zonas comunes, miembros de Blutsbrüder golpearon a Harvey, pero se encontraron con respuesta de Cory Zero y Joshua Amaru. Sólo los últimos cuatro minutos transcurrieron dentro del ring, y allí las armas fueron clave. Harvey tuvo la última oportunidad de ganar con un Powerbomb, pero Nero se salió de la cuenta en 2.99, y seguidamente, tras valerse de un par de golpetazos con un palo de kendo y un Cutter, la puso de espaldas planas. Nero es ahora Campeona Independiente de Project Nova por tercera vez, título que ella misma inauguró el pasado año.

. Blue Nikita ejerció de réferi especial, aunque su presencia realmente fue anecdótica. Divertido choque entre campeonas aquí, obviando el contraste «novel (Nero) vs. veterana (Harvey)», por tener la forma de un «brawl» durante buena parte del cuarto de hora que duró, algo no demasiado habitual en luchas femeniles, llevando las hostialidades al stage y el backstage, algo inusual en GWF (Nero estuvo cerca de meter la cabeza de Harvey en un inodoro). Y pasando por zonas comunes, miembros de Blutsbrüder golpearon a Harvey, pero se encontraron con respuesta de Cory Zero y Joshua Amaru. Sólo los últimos cuatro minutos transcurrieron dentro del ring, y allí las armas fueron clave. Harvey tuvo la última oportunidad de ganar con un Powerbomb, pero Nero se salió de la cuenta en 2.99, y seguidamente, tras valerse de un par de golpetazos con un palo de kendo y un Cutter, la puso de espaldas planas. Nero es ahora Campeona Independiente de Project Nova por tercera vez, título que ella misma inauguró el pasado año. CAMPEONATO MUNDIAL GWF, TRIPLE AMENAZA: Rambo derrotó a Axel Tischer (c) y Metehan para ganar el título. Grandes vibraciones de lucha estelar supo transmitir GWF, con un largo vídeo introductorio y entradas especiales para los tres gladiadores. Al igual que el Jane Nero vs. Katey Harvey, sin ser un dechado de calidad «in-ring», este encuentro resultó atractivo simplemente por todo su envoltorio y la implicación del público, deseoso de ver un triunfo Rambo. Además de por su resolución, concediendo al veterano Rambo un premio a su carrera, en la que nunca antes había figurado la conquista del Campeonato Mundial GWF tras 18 años vinculado a la promotora. Y el dominicano las tenía todas en su contra, porque a mitad de combate Tischer hizo una suerte de «heel turn» y unió fuerzas con el rudo Metehan para un dos contra uno. Así, Rambo tuvo que ver cómo Metehan pateaba la cabeza del árbitro evitando una cuenta de tres sobre Tischer en el último instante; brillante falso final. Y no menos bueno fue el siguiente, luego de entrar un segundo árbitro, con Rambo alzando un hombro para regocijo del público. Hasta el final definitivo: Rambo se recuperó, lanzó a Metehan contra Tischer vía Powerbomb y planchó a ambos desde la tercera cuerda.

⇒ Desde el punto de vista de la producción, 30 Legacy fue un ejemplo de cómo con modestos recursos puedes presentar algo que luzca enorme a ojos del espectador sin necesidad de un nivel luchístico de cinco estrellas, caso de sus dos últimos combates. Junto con Rambo y Jane Nero, una noche especial para Peter Tihanyi, Ahura y Cory Zero, seguramente futuros campeones. Aunque el «opener» y el choque por el título de duplas dejaron a deber, un notable show de aniversario. Pocas promotoras tienen el oficio que atesora GWF en el circuito europeo. Por algo la veteranía es un grado.

8/10

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por German Wrestling Federation (@wearegwf)