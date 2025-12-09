German Wrestling Federation (GWF) celebró este pasado domingo 7 de diciembre su último gran show del año (el decimotercero), una nueva edición de Final Countdown, desde el Festsaal Kreuzberg en Berlín (Alemania).

Como plato fuerte, Rambo protagonizó su primera defensa del Campeonato Mundial GWF, tras conquistarlo en el anterior show, Legacy. Y Rambo tuvo que vérselas con el retador más candente posible del producto y ex máximo monarca, Peter Tihanyi, quien venía de vencer a Mustafa Ali en su reaparición.

El oro femenil de la empresa también se puso sobre la mesa. Jane Nero buscó conservar su estatus por octava vez, ante la jovencísima sensación danesa Madison Marley, pero además, añadiendo el Campeonato Femenil Independiente de Project Nova.

E igualmente, las correas de duplas estuvieron en liza, con Sunshine Machine (TK Cooper y Chuck Mambo) protagonizando su cuarto compromiso titular desde que se coronaran en Battlefield. Como rivales, Rott Und Flott (Michael Schenkenberg y Nikita Charisma), veterana dupla de la escena germana que pretendía conseguir uno de los pocos cetros faltantes en sus vitrinas.

Además, Ahura enfrentó a Toni Harting para decidir al siguiente retador por el Campeonato de Berlín, se programaron otros dos duelos, Metehan vs. Joshua Amaru y Rotten Moodo vs. Kouga (Owadasan), junto a dos choques más por equipos: Blutsbrüder (D-Nice, Erkan Sulcani, Evil Jared & Georg Asgolar) vs. Aytac Bahar, Pahlevan Nima, Pascal Spalter & Zoltan y The Grind (Laurance Roman & Nick Schreier) vs. Gulyas Bros (Atilla Gulyas & Vilmos Gulyas).

GWF Final Countdown 2025 pudo verse en directo a través del canal de YouTube de la compañía.

► El Comandante, a prueba

CAMPEONATO DE PAREJAS GWF: Sunshine Machine (TK Cooper y Chuck Mambo) (c) derrotaron a Rott Und Flott (Michael Schenkenberg y Nikita Charisma) para retener el título . Sigo pensando que el «gimmick» de Rott Und Flott triunfaría en una gran promotora, cual versión caricaturesca de Ringkampf, pero más allá de ello, no habían hecho ningún mérito a la hora de ganarse una oportunidad, pues también salieron derrotados de sus dos anteriores implicaciones en GWF. Cooper y Mambo llevan ya cuatro defensas exitosas de las correas «tag team» en apenas tres meses, y por las buenas reacciones que generan entre el público, no creo que tal estatus vaya a cambiar pronto. Con el Shooting Star Press de Cooper, tras el remate combinado de los ingleses, Schenkenberg fue puesto de espaldas planas.

Metehan derrotó a Joshua Amaru . Seis años atrás, Amaru hizo su debut enfrentándose a Metehan, y ahora como nuevo Campeón de Parejas Mixtas GWF (junto a Cory Zero) se reencontraba con su pasado. Esta fue la premisa empleada por la promotora para justificar el emparejamiento; dinámica de concreciones un tanto gratuita, extendida a otros puntos del evento, como comenté en el «opener». Metehan sacó adelante el combate con sus habituales tácticas rudas y centrando buena parte de sus ofensivas sobre el brazo derecho de Amaru que propiciaron que finalmente este cayera vía pin tras recibir en la nuca el Running Forearm. Decente espectáculo, Metehan necesitaba un triunfo como el comer.

. Seis años atrás, Amaru hizo su debut enfrentándose a Metehan, y ahora como nuevo Campeón de Parejas Mixtas GWF (junto a Cory Zero) se reencontraba con su pasado. Esta fue la premisa empleada por la promotora para justificar el emparejamiento; dinámica de concreciones un tanto gratuita, extendida a otros puntos del evento, como comenté en el «opener». Metehan sacó adelante el combate con sus habituales tácticas rudas y centrando buena parte de sus ofensivas sobre el brazo derecho de Amaru que propiciaron que finalmente este cayera vía pin tras recibir en la nuca el Running Forearm. Decente espectáculo, Metehan necesitaba un triunfo como el comer. Rotten Moodo derrotó a Kouga . Y Moodo también necesitaba retomar la senda victoriosa, viniendo de perder el Campeonato de Berlín a manos de Carlito y de caer ante Big Damo. Kouga fue de tú a tú contra Moodo en patadas, pero la mayor agudeza y experiencia del alemán le permitieron despachar al nipón en apenas siete minutos, al lanzarlo sobre la lona con un Frankensteiner y rematarlo con su Black Belt Kick para la cuenta de tres. Lucha de realce extendida. En las postrimerías, Moodo retó a Silla

. Y Moodo también necesitaba retomar la senda victoriosa, viniendo de perder el Campeonato de Berlín a manos de Carlito y de caer ante Big Damo. Kouga fue de tú a tú contra Moodo en patadas, pero la mayor agudeza y experiencia del alemán le permitieron despachar al nipón en apenas siete minutos, al lanzarlo sobre la lona con un Frankensteiner y rematarlo con su Black Belt Kick para la cuenta de tres. Lucha de realce extendida. En las postrimerías, Moodo retó a Silla (rapero al que confundí con otro artista, Shoho Casado, mea culpa), quien propició su derrota ante Big Damo , a una batalla de gallos para Strike First, Strike Hard (11 de enero).

Blutsbrüder (D-Nice, Erkan Sulcani, Evil Jared y Georg Asgolar) derrotaron a Aytac Bahar, Pascal Spalter, Pahlevan Nima y Zoltan . Los «Hermanos de Sangre» tuvieron aquí una prueba de fuego en pos de demostrar que continuaban unidos contra una curiosa combinación de juventud y veteranía. Hasta transcurridos casi cinco minutos los equipos no se colocaron debidamente en cada esquina siguiendo las reglas de relevos simples, pero pronto todo volvió a romperse. Finalmente, entre Sulcani y Jared tundieron a Nima y este fue puesto de espaldas planas tras un Chokeslam. Concluido el choque, Blutsbrüder siguieron golpeando a Nima, pero Bahar, Spalter y Zoltan hicieron el salve y D-Nice, al que sus compañeros dejaron solo en el ring, pagó los platos rotos.

. Los «Hermanos de Sangre» tuvieron aquí una prueba de fuego en pos de demostrar que continuaban unidos contra una curiosa combinación de juventud y veteranía. Hasta transcurridos casi cinco minutos los equipos no se colocaron debidamente en cada esquina siguiendo las reglas de relevos simples, pero pronto todo volvió a romperse. Finalmente, entre Sulcani y Jared tundieron a Nima y este fue puesto de espaldas planas tras un Chokeslam. Concluido el choque, Blutsbrüder siguieron golpeando a Nima, pero Bahar, Spalter y Zoltan hicieron el salve y D-Nice, al que sus compañeros dejaron solo en el ring, pagó los platos rotos. The Grind (Laurance Roman y Nick Schreier) derrotaron a Gulyas Bros (Atilla Gulyas y Vilmos Gulyas) . Esta lucha me da que se la sacaron un poco de la manga como relleno, porque no tengo constancia de que la anunciaran. Roman y Schreier llevaban, de hecho, desde 2023 sin competir como dupla en GWF. Y si bien no molestó, tampoco aportó nada al show. Atilla encajó el pin luego de recibir el remate conjunto de The Grind.

. Esta lucha me da que se la sacaron un poco de la manga como relleno, porque no tengo constancia de que la anunciaran. Roman y Schreier llevaban, de hecho, desde 2023 sin competir como dupla en GWF. Y si bien no molestó, tampoco aportó nada al show. Atilla encajó el pin luego de recibir el remate conjunto de The Grind. OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO DE BERLÍN GWF: Ahura derrotó a Toni Harting . Estos se jugaban situarse como retadores en Strike First, Strike Hard y venían de enfrentarse en el anterior show bajo Triple Amenaza ganada por Ahura. Allí, tuvo que valerse de un sillazo para tumbar a Harting, y aquí ejerció también de rudo ante el mayor poderío físico de su rival, pateándolo en sus partes pudendas cuando el réferi estaba en Babia y atrapándolo en un paquetito. No contento con ello, al concluir Ahura subió una silla al ring… para que un todavía dolorido Harting se sentara. Estos detalles del personaje de Ahura lo hacen atractivo. . Estos se jugaban situarse como retadores en Strike First, Strike Hard y venían de enfrentarse en el anterior show bajo Triple Amenaza ganada por Ahura. Allí, tuvo que valerse de un sillazo para tumbar a Harting, y aquí ejerció también de rudo ante el mayor poderío físico de su rival, pateándolo en sus partes pudendas cuando el réferi estaba en Babia y atrapándolo en un paquetito. No contento con ello, al concluir Ahura subió una silla al ring… para que un todavía dolorido Harting se sentara. Estos detalles del personaje de Ahura lo hacen atractivo. Carlito lo espera.

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL GWF/CAMPEONATO FEMENIL INDEPENDIENTE: Jane Nero (con Erkan Sulcani) (c) derrotó a Madison Marley para retener el título . De inicio, la danesa sorprendió a Nero y estuvo cerca de dar la campanada, pero una interferencia de Sulcani permitió que la monarca se repusiera y tomara el control. Minutos después, otra injerencia evitó una presumible cuenta de tres sobre Nero, y por fin el réferi expulsó al gladiador de «ringside». Sin embargo, en la siguiente secuencia, Nero atrapó a Marley en las cuerdas y le aplicó su Double Underhook DDT, seguido del pin, conservando así sus dos preseas. Si el propósito era vender que Marley pudo vencer de darse un choque limpio, desde luego se cumplió.

CAMPEONATO MUNDIAL GWF: Rambo (c) derrotó a Peter Tihany para retener el título . Tras dos duelos con ardides, se sintió refrescante uno limpio, con dos técnicos en liza. Y aunque merecía mayor duración, de nuevo GWF supo imbuir a un «main event» de notoriedad. Me sorprendió, en cualquier caso, que quisieran enfrentar tan pronto a los dos principales técnicos de la promotora, y por extensión, sus mayores nombres. Tihanyi supo ganarle terreno a Rambo castigando su espalda y «el Comandante» estuvo cerca de perder su estatus en su primera defensa, pero en la última secuencia, evitó el Slingshot Cutter y lo convirtió en un Package Piledriver. 1, 2 y 3: Rambo continúa como máximo monarca de GWF.

Como epílogo, Rambo y Tihanyi se dieron la mano y el campeón celebró con la fanaticada.

⇒ El primer combate y el último fueron los «highlights» de Final Countdown, con un choque femenil un tanto decepcionante entre medias, una extraña concreción para Rotten Moodo y el interesante posicionamiento de Ahura como retador al Campeonato de Berlín. Véase, un «mixed bag», que dirían los anglosajones. Rambo probablemente suponga el talento más querido en GWF, pero creo que su reinado no dejará luchas muy destacables; al contrario de lo que sí podría haber propiciado una coronación de Peter Tihanyi. Interesante comprobar quién sucederá a Rambo en el trono.

6/10

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por German Wrestling Federation (@wearegwf)